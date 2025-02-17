İlhan Şeşen’in 55'inci sanat yılı kutlandı

Usta müzisyen İlhan Şeşen'in 55'inci sanat yılı dün akşam Caddebostan Kültür Merkezi'nde kutladı.

REKLAM advertisement1

Sunay Akın’ın sunumuyla gerçekleşen etkinlikte; Burçin Büke, Cem Adrian, Dilhan Şeşen, Erdal Çelik, Güvenç Dağüstün, Kenan Doğulu, Kürşat Başar, Özer Atik, Sarper Semiz, Seran Bilgi, Türkü Akbayram, Vedat Sakman, Zeynep Talu ve Grup Gündoğarken'den grup arkadaşları Burhan Şeşen ile Gökhan Şeşen, İlhan Şeşen’in müzik kariyerine damga vuran şarkılarını seslendirdi.

REKLAM

Gecenin sonunda sahneye çıkan 76 yaşındaki İlhan Şeşen de Kenan Doğulu ile bir düet yaparak hayranlarına müzik dolu anlar yaşattı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ; "Biz burada bir çok program yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu akşam çok özel bir akşam. Sanatın üstadı sayın İlhan Şeşen’in 55’inci sanat yılını kutluyoruz. Aslıdan bu kavgası Kadıköy’den başlıyor. İlk albümünü 1977’in başında kavgayla Kadıköy’de çıkartıyor ve bir albüm yayınlıyor. Bunla yetinmeyip söz yazarlığı yapıyor. O da yetmiyor, oyunculuk yapıyor. Aslında bir sanatçının kendine verebileceği her şeyi verebiliyor. İlhan Şeşen, kent ozanıdır" dedi.

Program, Kadıköy Belediye Başkanı Kösedağ’ın usta sanatçı İlhan Şeşen’e çiçek takdim etmesi ve tüm sanatçıların hep bir ağızdan İlhan Şeşen’in şarkılarını söylemesiyle son buldu.

Sosyal medya hesabından duygularını dile getiren Kenan Doğulu, şunları söyledi: Bu akşam İlhan Şeşen'in 55'inci sanat yılını kutladık. Müziğimize kattığı derinlik, samimiyet ve özgünlükle yıllardır kalbimize dokunuyor. Bana ilk inananlardan, daha bir çocukken şarkılarım olduğunu hissettiren, ilk albümümde bana beste yapmayı anlatan ustam.