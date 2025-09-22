Kemerburgaz nerede? Kemerburgaz hangi şehirde, ilde, bölgede?

Şehrin karmaşasından uzakta, ancak modern dünyanın tüm olanaklarına sahip bu semt, İstanbul'un yeni zenginlik ve yaşam anlayışının en somut örneklerinden birini sunar. Peki, bu seçkin semt tam olarak Kemerburgaz nerede?

Adını, Mimar Sinan'ın dehasını yansıtan ve bir zamanlar İstanbul'a hayat taşıyan tarihi su kemerlerinden alan bu semt, ironik bir şekilde bugün de şehrin en önemli "su ve nefes" kaynaklarından biri olan Belgrad Ormanı'nın kalbinde yer alır. Bu durum, Kemerburgaz'ın geçmişinin ve bugününün, su ve doğa ile ne kadar derinden iç içe geçtiğini gösterir. Bu özellik, onu sıradan bir yerleşim yerinden ayırarak, İstanbul'un en özel ve en değerli bölgelerinden biri haline getirir.

KEMERBURGAZ NEREDE VE COĞRAFİ KONUMU NEDİR?

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, şehrin en büyük ve en önemli ormanlık alanı olan Belgrad Ormanı'nın güney kenarında yer alan Kemerburgaz, doğal bir vadi içerisine kurulmuştur. Coğrafi olarak Eyüpsultan ilçesinin kuzey kesiminde, Karadeniz kıyısı ile şehrin daha yoğun merkezleri arasında bir geçiş noktasında bulunur. Semtin çevresi, büyük ölçüde meşe, gürgen ve kayın ağaçlarından oluşan sık orman dokusuyla kaplıdır. Bu durum, Kemerburgaz'a yılın her dönemi temiz bir hava ve doğal bir serinlik kazandırır.

Kemerburgaz konumu nedir sorusunun modern yanıtı, onun yeni İstanbul'un stratejik noktalarına olan yakınlığında yatar. Şehrin kuzeyinde inşa edilen yeni İstanbul Havalimanı'na ve bu havalimanını şehre bağlayan Kuzey Marmara Otoyolu'na olan yakınlığı, semtin değerini ve önemini son yıllarda katbekat artırmıştır. Konumu itibarıyla, sık sık birlikte anıldığı ve benzer bir kimliğe sahip olduğu komşusu Göktürk ile iç içe geçmiş bir yapıya sahiptir. Bu iki semt, birlikte İstanbul'un en önemli lüks yerleşim ve doğal yaşam alanlarından birini oluşturur. REKLAM KEMERBURGAZ HANGİ İLDE, İLÇEDE VE BÖLGEDE YER ALIR? İdari olarak Kemerburgaz, Türkiye'nin en büyük metropolü olan İstanbul iline ve bu ilin tarihi ve manevi açıdan önemli ilçelerinden biri olan Eyüpsultan'a bağlı bir mahalledir. Dolayısıyla Kemerburgaz hangi şehirde veya hangi ilde sorularının cevabı net bir şekilde İstanbul'dur. Eyüpsultan ilçesi, Haliç kıyısındaki tarihi merkezinden başlayarak Karadeniz kıyısındaki köylere kadar uzanan oldukça geniş bir coğrafyaya sahiptir. Kemerburgaz, bu geniş ilçenin kuzeydeki modern, gelişmiş ve doğayla bütünleşmiş yüzünü temsil eder.

Kemerburgaz, Eyüpsultan Belediyesi'nin ve dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanı içindedir. Coğrafi bölge olarak ise Marmara Bölgesi'nde yer alır. Semt, idari olarak tek bir mahalle olsa da, halk arasında Göktürk'ü de içine alan çok daha geniş bir yaşam alanını ve konsepti ifade eder. Bu bölge, Eyüpsultan'ın tarihi ve daha geleneksel güney kesiminden farklı olarak, tamamen yeni ve planlı bir şekilde gelişmiş, modern bir banliyö karakteri taşır. REKLAM KEMERBURGAZ'IN GEÇMİŞİ Bugünkü lüks ve modern kimliğinin altında, Kemerburgaz'ın tarihi, İstanbul'un en temel ihtiyaçlarından biri olan suyun ve enerjinin temin edildiği, stratejik bir hinterland olarak şekillenmiştir. Semtin adı, doğrudan tarihinden gelir. "Kemer" kelimesi, bölgedeki tarihi su kemerlerine bir göndermedir. Bizans ve özellikle Osmanlı döneminde, İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak için Belgrad Ormanı'ndaki kaynaklardan şehre su taşıyan Kırkçeşme Su Yolu Sistemi inşa edilmiştir. Bu sistemin en görkemli ve en sanatsal parçaları olan su kemerlerinin pek çoğu, 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Mimar Sinan tarafından inşa edilmiş veya onarılmıştır. Bunların en muhteşemlerinden biri olarak kabul edilen ve bugün hala ayakta olan Mağlova Kemeri, Mimar Sinan'ın mühendislik ve estetik dehasının bir başyapıtı olarak Kemerburgaz'ın hemen yanı başında yer alır. Yüzyıllar boyunca İstanbul'a hayat taşıyan bu su yolları, Kemerburgaz'ın tarihi kimliğinin temelini oluşturur. 19. ve 20. yüzyıllarda ise bölge, İstanbul'un sanayileşmesiyle birlikte yeni bir kimlik kazanmıştır. Bölgede bulunan linyit kömürü yatakları, Haliç'teki Silahtarağa Elektrik Santrali'ne enerji sağlamak için işletilmiş ve Kemerburgaz, bir dönem bir madenci köyü olarak anılmıştır. Bu madencilik geçmişi, bugünkü yeşil ve lüks kimliğiyle büyük bir tezat oluşturur.

İSTANBUL'UN LÜKS VE DOĞAL YAŞAM MERKEZİ OLARAK KEMERBURGAZ Geçmişin su kemerleri ve kömür madenlerinin yerini, günümüz Kemerburgaz'ında lüks konut projeleri, golf sahaları ve seçkin bir yaşam tarzı almıştır. Semt, 20. yüzyılın sonlarından itibaren, özellikle İstanbul'un üst gelir grubunun, şehrin kalabalığından kaçmak ancak doğayla iç içe, güvenli ve konforlu bir yaşam sürmek için tercih ettiği bir numaralı adres haline gelmiştir. Geniş araziler üzerine kurulu, özel güvenlikli, sosyal tesisleri ve spor alanları olan lüks villalardan ve sitelerden oluşan bir yerleşim dokusuna sahiptir. Kemerburgaz'ın bu denli popüler olmasının en büyük nedeni, sunduğu doğal yaşam ve açık hava olanaklarıdır. Semtin hemen yanı başında yer alan Kemerburgaz Kent Ormanı, macera parkurları, yürüyüş yolları, bisiklet parkurları ve piknik alanlarıyla tüm İstanbullular için bir rekreasyon merkezi haline gelmiştir. Belgrad Ormanı'nın içinde kilometrelerce uzanan koşu ve yürüyüş parkurları, bölge sakinlerinin günlük yaşamının bir parçasıdır. Ayrıca, bölgedeki çok sayıda binicilik (atçılık) kulübü ve golf sahası, semtin lüks ve spora dayalı yaşam tarzını pekiştirir. Yeni İstanbul Havalimanı'na olan kolay ulaşımı, onu sık seyahat eden iş insanları ve pilotlar için de ideal bir yerleşim yeri yapmıştır. Kısacası Kemerburgaz, tarihi su yollarının mirası üzerine, modern dünyanın tüm konforunu ve doğanın sunduğu tüm imkanları bir araya getiren, İstanbul'un en prestijli ve en yeşil yaşam alanlarından biridir.