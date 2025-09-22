Sadece bir tatil beldesi olmanın ötesinde, Kefken hala Karadeniz'in en önemli balıkçı limanlarından biri olma kimliğini korur. Bu durum, ona mevsimlik bir turizm hareketliliğinin yanı sıra, yılın on iki ayı yaşayan, denize ve emeğe dayalı otantik bir ruh kazandırır. Sahilinde taze balık kokusunun, biraz ilerisinde ise rüzgarın ve dalgaların şekillendirdiği Pembe Kayalar'ın sessizliğinin hakim olması, Kefken'in bu çok katmanlı yapısının en güzel özetidir ve onu komşusu Kerpe'den farklı bir karaktere büründürür.

KEFKEN NEREDE VE COĞRAFİ KONUMU NEDİR?

Batı Karadeniz'in Marmara Bölgesi ile buluşan kıyılarında, Kocaeli Yarımadası'nın kuzeyinde yer alan Kefken, denize doğru hafifçe uzanan bir yarımada üzerine kurulmuş, korunaklı bir limanın etrafında gelişmiş tarihi bir sahil yerleşimidir. Coğrafi olarak Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı olan Kefken, bölgenin en önemli doğal limanlarından birine sahiptir. Bu liman, Karadeniz'in genellikle hırçın olan dalgalarına karşı balıkçı tekneleri için güvenli bir sığınak oluşturur.

Kefken konumu nedir sorusunun yanıtı, onun Karadeniz kıyısındaki diğer popüler noktalarla olan ilişkisinde de gizlidir. Birkaç kilometre batısında, sakin deniziyle ünlü Kerpe yer alır. Doğusunda ise Cebeci'nin uzun kumsalı uzanır. Bu üçlü (Kerpe, Kefken, Cebeci), Kandıra sahillerinin en bilinen ve en çok ziyaret edilen turizm koridorunu oluşturur. Kefken, İstanbul'a yaklaşık 160 kilometre, Kocaeli'nin merkezi İzmit'e ise yaklaşık 60 kilometre mesafededir. Bu ulaşım kolaylığı, onu özellikle hafta sonları için popüler bir destinasyon haline getirir.

KEFKEN HANGİ İLDE, İLÇEDE VE BÖLGEDE YER ALIR? İdari olarak Kefken, bir ilçe değil, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde bulunan Kocaeli iline ve bu ilin Karadeniz'e açılan kapısı olan Kandıra ilçesine bağlı bir mahalledir (köy). Dolayısıyla Kefken hangi şehirde veya hangi ilde sorularının cevabı net bir şekilde Kocaeli, hangi ilçede sorusunun cevabı ise Kandıra'dır. Kandıra, Kocaeli'nin sanayi kimliğinden sıyrılarak, geniş tarım arazileri, fındık bahçeleri ve özellikle de Karadeniz boyunca uzanan sahil şeridiyle öne çıkan bir ilçedir. Kefken, bu ilçenin en köklü, en bilinen ve ekonomik olarak en hareketli sahil yerleşimidir. Kefken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kandıra Belediyesi'nin yetki alanı içindedir. Yaz aylarında nüfusu artsa da, güçlü balıkçılık ekonomisi sayesinde kış aylarında da canlılığını büyük ölçüde korur. Bu özelliği, onu komşusu Kerpe gibi daha çok yazlıkçı profiline hitap eden yerlerden ayırır. Kefken, hem bir tatil beldesi hem de tam zamanlı yaşayan, çalışan bir balıkçı köyüdür. BİR LİMAN KÖYÜNÜN TARİHİ KİMLİĞİ Bugünkü sakin balıkçı köyü kimliğinin ardında, Kefken'in tarihi, antik çağlardan bu yana Karadeniz'in zorlu sularında seyreden gemiciler için hayati bir sığınak ve gözetleme noktası olma özelliğiyle şekillenmiştir. Bölgenin tarihi, antik Bitinya Krallığı dönemine kadar uzanır ve o dönemden beri stratejik bir liman olarak kullanıldığı bilinmektedir. Roma ve Bizans dönemlerinde de Karadeniz deniz ticaret yolu üzerinde önemli bir durak noktası olmuştur.

Kefken'in tarihindeki en önemli askeri ve stratejik unsur, kıyıdan sadece birkaç yüz metre açıkta bulunan Kefken Adası'dır. Bu küçük ada, Batı Karadeniz sahil şeridinde üzerinde tarihi yapıların bulunduğu tek adadır. Adanın üzerinde, Bizans ve özellikle de Karadeniz'de ticaret kolonileri kuran Cenevizliler döneminden kalma kale surları, kule kalıntıları ve su sarnıçları bulunmaktadır. Bu kale, Cenevizliler tarafından Karadeniz'deki ticaret yollarının güvenliğini sağlamak ve gemiler için bir gözetleme noktası olarak kullanılmıştır. Osmanlı döneminde de ada, Karadeniz'in güvenliği için stratejik önemini korumuştur. Bu tarihi miras, Kefken'in sadece bir balıkçı köyü değil, aynı zamanda asırlardır devam eden bir denizcilik ve savunma geçmişine sahip olduğunu gösterir. DOĞA, BALIKÇILIK VE HUZURUN ADRESİ OLARAK KEFKEN Tarihi boyunca bir liman olan Kefken, günümüzde bu kimliğini modern bir balıkçılık merkezi ve eşsiz doğal güzelliklere sahip bir tatil beldesi olarak sürdürmektedir. Kefken'in kalbi, her zaman hareketli olan balıkçı limanıdır. Karadeniz'in en büyük balıkçı filolarından birine ev sahipliği yapan liman, özellikle balık sezonunda capcanlı bir atmosfere bürünür. Ağlarını onaran balıkçılar, limana yanaşan teknelerden kasalarla indirilen taze balıklar ve her sabah kurulan balık mezatı, Kefken'in otantik ruhunu yansıtır. Limandaki restoranlarda mevsimine göre palamut, lüfer, kalkan veya istavrit gibi Karadeniz'in en taze balıklarını tatmak, ziyaretçilerin en sevdiği aktivitelerden biridir.

Kefken'in dünya çapında tanınmasını sağlayan en özgün doğal harikası ise, limanın hemen batısında yer alan Pembe Kayalar'dır. Bu kayalıklar, jeolojik olarak prehistorik dönemlerden kalma, suyun altında yumuşakken hava ile temas ettiğinde sertleşen eşsiz bir yapıya sahiptir. Bu özellikleri sayesinde, Osmanlı döneminde adeta bir taş ocağı gibi kullanılmışlardır. Mimar Sinan'ın eserleri de dahil olmak üzere, İstanbul'daki pek çok tarihi yapının (Sultanahmet Camii, Rumeli Hisarı vb.) inşasında kullanılan taşların bir kısmının bu kayalıklardan kesilerek deniz yoluyla taşındığı bilinmektedir. Kayaların üzerindeki düzgün, dikdörtgen kesik izleri, bu tarihi taş ocağının sessiz tanıklarıdır. Özellikle gün batımında güneşin ışıklarıyla pembemsi ve turuncu bir renge bürünen bu kayalıklar, ziyaretçilere unutulmaz bir manzara sunar. Bu eşsiz doğal ve tarihi doku, Kefken'i sadece bir tatil yerinden çok daha fazlası yapar.