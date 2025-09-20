Habertürk
        Keçiörengücü: 2 - Bodrum FK: 1 | MAÇ SONUCU

        Keçiörengücü: 2 - Bodrum FK: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Keçiörengücü, evinde Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti. Okwuchukwu Ezeh ve Oğuzcan Çalışkan'ın golleriyle 4 maç sonra galibiyete ulaşan Keçiörengücü, puanını 8'e yükseltti. Bodrum FK ise haftayı 11 puanla tamamladı.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2025 - 18:42 Güncelleme: 20.09.2025 - 18:42
        Keçiörengücü, 4 maç sonra kazandı!
        Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Keçiörengücü ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Keçiören Aktepe'de oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Keçiörengücü oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 7'de Okwuchukwu Ezeh ve 72. dakikada Oğuzcan Çalışkan atarken, konuk ekibin tek golünü ise 47. dakikada Ali Habeşoğlu kaydetti.

        4 maçlık galibiyet hasretine son veren Keçiörengücü puanını 8'e yükseltirken, Bodrum FK ise 11 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Başkent ekibi, Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Bodrum FK, Van Spor FK'yı ağırlayacak.

