Keçiörengücü: 1 - Amedspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında Amedspor'u ağırladı. Mücadeleyi konuk takım uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 kazandı.
Trendyol 1. Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü ile Amedspor kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Veli Çetin ve 89. dakikada Daniel Moreno kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 84. dakikada Moustapha Camara'dan geldi. Ayrıca konuk takımda 60. dakikada Sinan Kurt, çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Amedspor 46 puana yükseldi. 4 maçtır kazanamayan Keçiörengücü ise 42 puanda kaldı.
Ligin 32. haftasında A. Keçiörengücü deplasmanda Manisa FK'ya konuk olacak. Amedspor ise sahasında Iğdır FK'yı ağırlayacak.