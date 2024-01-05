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        Haberler Yaşam Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı’nın gözdesi: Balkız

        Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı'nın gözdesi: Balkız

        Ankara Büyükşehir Belediyesi Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı'nda bulunan yavru lama Balkız, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 11:45 Güncelleme: 05.01.2024 - 11:45
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          Ankara Büyükşehir Belediyesi Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı, 18 dönümlük alanda 38 tür hayvana ev sahipliği yapıyor.

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          Hayvanlar parkının sevimli sakinlerinden anne lama, 1 ay önce doğum yaparak Balkız ismi verilen yavrusunu dünyaya getirdi.

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          Parkın gözdesi haline gelen yavru lama, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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