Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı'nın gözdesi: Balkız
Ankara Büyükşehir Belediyesi Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı'nda bulunan yavru lama Balkız, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
Giriş: 05.01.2024 - 11:45 Güncelleme: 05.01.2024 - 11:45
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı, 18 dönümlük alanda 38 tür hayvana ev sahipliği yapıyor.
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Hayvanlar parkının sevimli sakinlerinden anne lama, 1 ay önce doğum yaparak Balkız ismi verilen yavrusunu dünyaya getirdi.
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Parkın gözdesi haline gelen yavru lama, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
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