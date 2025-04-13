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        Haberler Gündem Güncel "Kazaların yüzde 52'sine motosikletler karıştı" - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        "Kazaların yüzde 52'sine motosikletler karıştı"

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehir içinde meydana gelen kazaların yüzde 52,3'üne motosiklet türü araçların karıştığını kaydetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 10:56 Güncelleme: 13.04.2025 - 10:56
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        "Kazaların yarısına motosikletler karıştı"
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehir içinde meydana gelen kazaların yüzde 52,3’üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçların karıştığını belirtti.

        İHA'nın haberine göre Bakan Yerlikaya, 1 Ocak - 10 Nisan tarihleri arasında trafik ekiplerince; motosiklet ve sürücüleriyle ilgili toplam, 650 bin 760 adet işlem yapıldığını duyurdu.

        "MOTOSİKLET KULLANIRKEN TRAFİK KURALLARINA UYALIM"

        2024 yılında motosiklet türü araçların karıştığı kazalarda bin 584 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, ‘motosiklet sürücülerine’ notuyla yaptığı uyarıda, "Lütfen motosiklet kullanırken trafik kurallarına uyalım ve daha dikkatli olalım. Sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim" ifadelerine yer verdi.

        Araç sürücülerine ise motosiklet sürücülerinin de trafikteki diğer araç sürücüleriyle eşit haklara sahip olduğunu hatırlatan Yerlikaya, "Motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli olalım. Kavşak ve dönüşlerde karşıdan gelen motosikletler fark edilmeyebilir. Dönüş yapmadan önce motosikletlerin hızlarını ve mesafelerini dikkatle değerlendirelim. Ani manevralardan kaçınalım. Araç kapısını açmadan önce mutlaka yan aynadan gelen motosikletin olup olmadığını kontrol edelim. Motosiklet sürücülerine karşı yakın takip ve rahatsız edici davranışlardan kaçınalım. Yağmur, rüzgar, sis gibi olumsuz hava koşulları ve gece saatleri motosiklet sürücüleri için ciddi riskler oluşturur. Kötü havalarda ve hava kararınca motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli ve anlayışlı olalım" açıklamasında bulundu.

        "497 BİN 591 SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI"

        Bakan Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 3-10 Nisan tarihleri arasında, 3 milyon 652 bin 339 aracın denetlendiğini ve ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 31 sürücüye işlem yapıldığını kaydederek, "Hız ihlalinde bulunan 166 bin 960, periyodik muayenesi yaptırılmamış 28 bin 697, emniyet kemeri kullanmayan 30 bin 290, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 960 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 6 bin 971 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 497 bin 591 araca/sürücüye işlem yapıldı. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.

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