Suriye konulu 16. Astana görüşmeleri başladı

Türkiye, Rusya ve İran heyetleri Suriye konulu 16. Astana görüşmeleri için Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da bir araya geldi.
Garantör ülkeler görüşmeleri, TSİ ile 07.00’da ikili ve üçlü teknik toplantılarla başladı.
16’ncısı düzenlenen Suriye konulu Astana Görüşmelerinde Türkiye heyetine Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlık yapıyor.
Rusya’yı Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İran’ı Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı’nın temsil ettiği toplantılarda Suriye rejimi Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ayman Susan ve askeri muhalefet ise Ahmet Tuma başkanlığında katılıyor.
Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’ın da katıldığı görüşmelerde Irak, Ürdün ve Lübnan gözlemci statüsüyle yer alıyor.
İki gün sürecek toplantılarda Suriye’deki güncel durum, insani yardımların ulaştırılması, Cenevre’deki Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarının yeniden başlatılması, mahkumların değişimi, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemler başlıca gündem maddeleri olacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, toplantı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, söz konusu görüşmelerde gündemin yoğun olacağını bildirdi.
Lavrentyev, Suriye'de taraflar arasında yapıcı bir diyaloğun kurulması için girişimlerde bulunacaklarını belirterek, "Suriye’deki siyasi süreci etraflıca görüşeceğiz. Özellikle BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile Cenevre’deki duraksayan Suriye Anayasa Komitesi'ni ele alacağız. Çünkü bize göre, Anayasa Komitesi'nin 6. Kurulunun başarılı bir şekilde yapılması için gerekli koşullar var." dedi.
16. Astana görüşmelerinde Suriye üzerindeki siyasi baskıya son verilmesi için uluslararası topluma açık çağrıda bulunmayı hedeflediklerini aktaran Lavrentyev, "Artık Suriye’de durumu istikrara kavuşturmak ve ekonomisini kalkındırma faaliyetlerine yönelmek istiyoruz." ifadesini kullandı.
Ana oturumun yarın yapılacağı görüşmelerde bunun yanı sıra garantör ülkeler heyetleri ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç temsilcileri arasında zorla alıkonulanlarla ilgili çalışma grubu toplantısının da yapılması öngörülüyor.
Suriye konulu Astana Görüşmeleri, 2017’de Suriye krizine çözüm getirmek amacıyla Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde başlatılmıştı.
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