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Kelime anlamı olarak “Gezginlerin Ülkesi” manasına gelen Kazakistan’ın ekonomisi tarım, hayvancılık ve madenciliğe dayalıdır. Orta Asya coğrafyasının en güçlü ekonomileri arasında yer alan Kazakistan para birimi nedir? Kazakistan nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? İşte, tüm detaylar…

Kazakistan Nerede?

Kazakistan hangi kıtada yer almaktadır diye bir soru yöneltildiğinde verilecek cevap Asya kıtası olacaktır. Sahip olduğu toprakların bir kısmı Doğu Avrupa’ya uzanan ve denize kıyısı olmayan bir ülke olan Kazakistan; kuzeyde Rusya ve Güney Sibirya, doğuda Moğolistan ve Doğu Türkistan, güneyde Kırgızistan ve Özbekistan, batıda ise Hazar Denizi ile çevrilidir.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından kısa bir süre önce, 16 Aralık 1991 tarihinde, Sovyetler Birliği’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kazakistan; günümüzde sahip olduğu petrol endüstrisi sebebiyle Orta Asya’nın en güçlü devletlerinden biri durumundadır. Petrolün yanı sıra zengin maden yataklarına da sahip olan Kazakistan, dünyanın en dinamik 25 ekonomisinden bir tanesi olarak gösterilmektedir.

Kazakistan Başkenti

Kazakistan’ın başkenti Astana’dır. 1998 yılına kadar ülkenin başkenti Almatı iken, ülke nüfusunun güneye yığılmasını önlemek amacıyla 1998’de yeni başkent olarak ilan edilen Astana; aynı zamanda ülkenin ikinci büyük şehri olarak da öne çıkmaktadır. Ülkenin yeni başkenti ilan edildikten sonra, planlı bir şekilde yeniden tasarlanan Astana; bugün ülkenin sanayi, eğitim, spor ve kültür merkezi olarak varlığını sürdürmektedir. Tüm bunlara ilave olarak Astana; Moğolistan’ın başkenti olan Ulan Batur’dan sonra, dünyanın en soğuk ikinci başkenti olarak da bilinmektedir.

Kazakistan Nüfusu

2023 verilerine göre Kazakistan’ın nüfusu 19 milyon 788 bin 254 kişiden meydana gelmektedir. 20 milyona yaklaşan bu nüfusun %68’i Kazaklardan, %20’si Ruslardan meydana gelmektedir. Etnik açıdan birçok farklı gruba ev sahipliği yapan bir ülke olan Kazakistan’da Tatarlar, Özbekler, Ukraynalılar, Türkler, Polonyalılar ve Litvanlar da varlığını sürdürmektedirler.

Nüfus içindeki inanç durumunu incelediğimizde ise ülke nüfusunun yaklaşık %70’inin Müslüman olduğunu görmekteyiz. Çoğunlukta olan bu Müslüman nüfusu, %26 ile Hristiyanlar takip etmektedir.

Kazakistan Para Birimi

Kazakistan’da kullanılan resmi para birimi Kazakistan tengesidir. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nden ayrılarak bağımsız bir devlet olan Kazakistan’da 1993 yılında alınan bir kararla, Kazakistan Ulusal Bankası ilk tengeyi basarak tedavüle sokmuştur.

Kazakistan Bayrağının Anlamı

1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Kazakistan’ın resmi bayrağı, 4 Mayıs 1992 tarihinde çıkartılan bir kanunla kabul edilmiştir. Mavi bir zemin üzerinde yer alan güneş, kartal ve koç boynuzundan meydana gelen Kazakistan bayrağında mavi renk gökyüzünü, altın renkli güneş bereketi ve huzuru, güneşin hemen altında yer alan kartal özgürlük ve bağımsızlığı, koç boynuzu ise Kazak milli kültürünü simgelemektedir.

Kazakistan Şehirleri

5 coğrafi bölge ve 14 farklı eyalete ayrılan Kazakistan çok geniş bir coğrafya üzerine yayılmıştır ve bu ülkede toplam 319 il yer almaktadır. Bu iller arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

Astana

Almatı

Baykonur

Karaganda

Kızılorda

Semey

Taraz

Kazakistan Türkiye Saat Farkı

Kazakistan ile Türkiye arasındaki zaman farkı üç saattir ve Kazakistan yerel saati, Türkiye’den 3 saat ileridedir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk