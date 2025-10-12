Habertürk
        Kayserispor yeni teknik direktörünü açıkladı! - Bellona Kayserispor Haberleri

        Kayserispor yeni teknik direktörünü açıkladı!

        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktörlük görevine Radomir Djalovic'in getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2025 - 11:55 Güncelleme: 12.10.2025 - 11:55
        Kayserispor yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni teknik direktörünü açıkladı.

        Markus Gisdol ile yollarını ayıran Kayserispor, teknik direktörlük görevine Radomir Djalovic'i getirdi.

        Radomir Djalovic, son olarak Slovenya'da Maribor'da görev yapmıştı.

        Kayserispor'un açıklaması şu şekilde:

        "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Radomir Djalovic ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır.

        Anlaşmanın hem Radomir Djalovic'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz."

