Yaklaşık bir yıl önce Kayserispor'la profesyonel sözleşme imzalayan genç oyuncu Eray, babasının yönlendirmesiyle Kayserispor seçmelerine katılarak futbola başladığını belirtti.
O gün hayatının en heyecanlı günlerinden biri olduğunu vurgulayan Eray, "Seçmelere yaklaşık 500 kişi katılmıştı. Hocalar beni beğendi. Takımla antrenmanlara çıkmaya başladım. Futbol ve Kayserispor maceram böyle başladı." dedi.
Eray, teknik direktör Hikmet Karaman döneminde A takımla antrenmanlara çıkmaya başladığını anlatarak, şunları kaydetti:
"Altyapı maçlarından birinde o zamanın A takım hocası Hikmet Karaman'ın yardımcıları beni izlemiş. Beni A takımla antrenmana çağırdılar. Hikmet hoca ilk antrenman öncesinde beni motive edici bir konuşma yaptı. O günden sonra çok çalıştım. Kayserispor'un sağladığı şartlar kendisini geliştirmek isteyen genç oyuncular için bulunmaz bir nimet. Ben de bundan faydalandım ve kendimi geliştirdim, geliştirmeye de devam ediyorum."
İlk olarak Kayserispor'un 5 Aralık 2019'da Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Manisa FK ile oynadığı maçta ilk 11'de forma şansı bulduğunu hatırlatan Eray, "A takımla maça çıkmak harika bir duydu. Altyapıda oynayan oyuncuların hayalini A takımla maça çıkmak süsler. O gün de benim hayalimin gerçekleştiği gündü." ifadelerini kullandı.
"HENÜZ YOLUN BAŞINDAYKEN BÖYLE BİR TEKLİF GELMESİ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"
Eray, Beşiktaş'la ilgili transfer iddialarına da değinerek, şöyle devam etti:
"Eğer Kayserispor'dan gideceksem öncelikle forma şansı bulabileceğim, kendimi gösterebileceğim bir takıma transfer olmak istiyorum. Beşiktaş'ın benimle ilgilendiğini ve bunu kulübüme bildirdiğini duyduğumda çok mutlu oldum. Demek ki iyi bir yoldayım. Bu teklif bana daha çok çalışmam gerektiğini tekrar hatırlattı. Henüz yolun başındayken böyle bir teklif gelmesi beni çok mutlu etti. Daha çok çalışarak daha iyi yerlere gelebileceğimi düşünüyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım."
"LİGDE KALACAĞIMIZA İNANIYORUM"
Kayserispor'un ligdeki durumunu değerlendiren Eray, hem takım hem de şehirdeki futbol camiasının takımın ligde kalacağına inandıklarını belirtti.
Eray, teknik direktör Robert Prosinecki'nin gelişiyle takımın farklı bir görünüme kavuştuğunun altını çizerek, "İkinci yarıda iyi bir takım olduk ve çok başarılı maçlar çıkardık. Geriye 3 maçımız kaldı. Ben bu karşılaşmalardan en iyi sonucu alıp ligde kalacağımızı inanıyorum." dedi.
HEDEFİ A MİLLİ TAKIM
A Milli Takım formasının her Türk futbolcunun hayali olduğunu ve kendisinin de hayallerini süslediğini aktaran Eray, "Her Türk futbolcu milli takımda oynamak ister. Benim de en büyük hayalim milli formayı terletmek. Bunun için çok çalışacağım ve inşallah bir gün milli formayı giyme şansı bulacağım. Bunun yanında Avrupa'da büyük bir kulüpte oynayıp ülkemi temsil etmek istiyorum." şeklinde konuştu.
"NE KADAR YABANCI OYUNCU GELİRSE REKABET DE O KADAR ARTAR"
Yabancı oyuncunun çok olmasının kendisini etkilemediğini dile getiren Eray, "Yabancı oyuncu kuralının Türkiye'de kaliteli yerli oyuncunun yetişmesine engel olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ne kadar yabancı oyuncu gelirse rekabet de o kadar artar. Rekabet artınca da forma şansı bulabilmek için biz Türk oyuncuların daha çok çalışması gerekiyor. Bu şekilde de kendimizi daha çok geliştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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