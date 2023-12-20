Kayserispor - Fenerbahçe | CANLI YAYIN
Kayserispor - Fenerbahçe maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. 40 puan ile lider durumda bulunan Fenerbahçe, Becao, Zajc, Samet ve Dzeko'dan yoksun geldiği deplasmanda hata yapmak istemiyor. Evinde henüz yenilgi almayan Kayserispor ise çıkışını sürdürme peşinde
Lider Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında evinde namağlup olan Kayserispor'a konuk oluyor.
8' Cengiz Ünder
SAAT: 17.00
HAKEM: Zorbay Küçük
YAYIN: beIN SPORTS 1
STAT: RHG Enertürk Enerji Stadı
KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan Sazdağı, Attamah, Hosseini, Hasan Ali, Cardoso, Karimi, Kartal Kayra, Kemen, Boa Morte, Mame Thiam
FENERBAHÇE: Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, BatshuayiMAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Avrupa'da grubundan lider çıkan, ligde de son 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 18. haftada Galatasaray ile oynayacağı derbiye puan kaybı yaşamadan çıkmayı hedefliyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, ligde 40 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.
FENERBAHÇE'DE DÖRT EKSİK
Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında 4 oyuncusundan yararlanamıyor.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Samet Akaydın'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Miha Zajc ve sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen Edin Dzeko zorlu deplasmanda forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra Ryan Kent de teknik heyet tercihiyle kadroda bulunmuyor.
İRFAN CAN VE CRESPO SINIRDA
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde iki oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertli takımda üçer sarı kartları bulunan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, Kayserispor maçında da aynı durumu yaşamaları halinde derbide forma giyemeyecek.
KAYSERİSPOR EVİNDE NAMAĞLUP
Kayserispor, Fenerbahçe'den puan ya da puanlar alarak sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.
Sezona iç sahada Galatasaray maçıyla başlayan Kayseri temsilcisi, bu karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
Ligin 3. haftasında Yılport Samsunspor'u 2-1, 5. haftada ise Gaziantep FK'yi 2-0'la geçen sarı-kırmızılı ekip, 7. haftada RAMS Başakşehir FK ile 0-0 berabere kaldı.
Çaykur Rizespor'u 9. haftanın açılış maçında 3-1 mağlup eden Kayserispor, bir sonraki iç saha maçında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendi.
Ligin güçlü ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor'la 13. haftada 1-1 berabere kalan Kayseri temsilcisi, evindeki son karşılaşmada ise Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-0 üstünlük kurdu.
Kayserispor, iç saha maçlarında 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puan topladı.
Bu karşılaşmalarda 11 kez rakip ağları havalandıran Kayserispor, kalesinde 3 gole engel olamadı.
Sarı-kırmızılı ekip 17. haftada ağırlayacağı lider Fenerbahçe karşısında da iç sahadaki namağlup unvanını korumak istiyor.