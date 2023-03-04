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Kayserispor: 1 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'de goller Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi. Kayserispor'da ise gol 90+6. dakikada Arif'ten geldi

Giriş: 04.03.2023 - 21:08 | Güncelleme: ABONE OL
Kayserispor: 1 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM / AA

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk oldu. Mücadele sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Fenerbahçe'de goller 6.dakika Enner Valencia ve 68. dakikada Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi.

Kayserispor'da ise gol 90+6'da Arif'ten geldi.

Sarı-laciverliler puanını 51'e yükseltirken, Kayserispor ise 35 puanda kaldı.

DEPLASMAN YASAĞI NEDENİYLE FENERBAHÇE TARAFTARI MAÇA ALINMADI

Karşılaşmada konuk ekip Fenerbahçe'nin taraftarları tribünde yer almadı.

Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulunun güvenlik gerekçesiyle aldığı Fenerbahçe taraftarı için deplasman yasağı kararı itiraz üzerine mahkemeye taşınmış, Kayseri 2. İdare Mahkemesi ara kararında deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına hükmetmişti.

Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulunun daha sonra mahkemeye sunduğu savunmasında, söz konusu müsabakada iki takım taraftarının karşı karşıya gelmesi halinde istenmeyen olayların meydana gelebileceği, kavga ve kaos ortamının oluşabileceği ve olası olumsuz durumların ülke geneline yayılabileceği yönünde kuvvetli istihbarat bilgilerinin olduğu, bu durum karşısında kamu düzeninin bozulmasını önlemek amacıyla misafir takım seyircisinin stadyuma alınmamasına yönelik uyuşmazlığa konu kararın kanuna ve hukuka uygun olarak alındığı, ayrıca işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların oluşmayacağı, davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği belirtilmişti.

Bunun üzerine mahkeme, Yukatel Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmada, deplasman yasağı için yürütmenin durdurulması kararını itiraz üzerine iptal etmişti.

Öte yandan karşılaşma öncesi, yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler ile vefat eden eski milli futbolcu ve teknik direktör Ziya Şengül için saygı duruşunda bulunuldu.

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Haberi Hazırlayan : Uğur Sarıkaya

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