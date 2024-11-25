Kayseri'de okul tatil mi? Kayseri'de 25 Kasım 2024 bugün okul var mı?
Türkiye'nin dört bir yanından kış manzaraları gelmeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı günlük hayatı zorlaştırırken eğitimi de sekteye uğrattı. Birçok ilde Valilikler, eğitime ara verilmesine karar verdi ve 34 kentte okullar tatil edildi. Peki, bugün Kayseri'de okul var mı yoksa okul tatil mi? İşte, tüm merak edilenler....
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Geçen haftadan beri ülkeyi etki altına alan kar ve sağanak yağış devam ediyor. Başta ulaşım olmak üzere günlük hayatı olumsuz etkileyen hava durumu, eğitime de ara verilmesine neden oldu. Birçok şehirde Valilikler, okulları tatil etme karar aldı. Peki, 25 Kasım Pazartesi Kayseri'de okul tatil mi, bugün okul var mı? İşte, detaylar...
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25 KASIM PAZARTESİ BUGÜN KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Kayseri'de 25 Kasım Pazartesi bugün okullar tatil edildi.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler ilimizde devam etmekte olan yoğun kar nedeniyle 25 Kasım'da okullarımız 1 gün süreyle il genelinde tatil edilmiştir. Vali amcaları olarak tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini kitap okuyarak ve kar topu oynayarak geçirmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
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KAYSERİ'DE 26 KASIM SALI YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Henüz bu konu hakkında yapılan bir açıklama yok. Resmi açıklama yapılması halinde haberimize ekleyeceğiz.
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