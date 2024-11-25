Geçen haftadan beri ülkeyi etki altına alan kar ve sağanak yağış devam ediyor. Başta ulaşım olmak üzere günlük hayatı olumsuz etkileyen hava durumu, eğitime de ara verilmesine neden oldu. Birçok şehirde Valilikler, okulları tatil etme karar aldı. Peki, 25 Kasım Pazartesi Kayseri'de okul tatil mi, bugün okul var mı? İşte, detaylar...