Kayseri'de motosiklet traktöre çarptı: 1 ölü
Kayseri'de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, traktöre arkadan çarptı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi
Kaza, saat 21.30 sıralarında Tavlusun Mahallesi, Gaffar Okkan Bulvarında meydana geldi. H.Y. yönetimindeki motosiklet, Y.K. yönetimindeki traktöre arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde H.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
H.Y'nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, traktör sürücüsü gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.