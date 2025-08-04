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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de motosiklet traktöre çarptı: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Kayseri'de motosiklet traktöre çarptı: 1 ölü

        Kayseri'de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, traktöre arkadan çarptı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 01:07 Güncelleme: 04.08.2025 - 01:07
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        Kayseri'de motosiklet traktöre çarptı: 1 ölü
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        Kaza, saat 21.30 sıralarında Tavlusun Mahallesi, Gaffar Okkan Bulvarında meydana geldi. H.Y. yönetimindeki motosiklet, Y.K. yönetimindeki traktöre arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde H.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        H.Y'nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, traktör sürücüsü gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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