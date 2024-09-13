Kayseri'de kadın çiftçilere tavuk dağıtıldı

Kayseri'de, kırsal mahallelerde oturan kadın çiftçilerden bin aileye 10 bin yarka (ferik) cinsi tavuk dağıtıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Tavuklar Bizden Üretim Sizden" sloganı ile hayata geçirilecek olan "Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğunun Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında tavuk dağıtım programı gerçekleştirildi.

Kadir Has Kongre Merkezi otoparkında, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen programda, kırsal kesimde oturan kadın üreticilerden, her aileye 10'ar tane olmak üzere bin aileye 10 bin yarka (ferik) cinsi yumurta tavuğu dağıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

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"Biz üretenin hizmetkarıyız. Sırtımızda taşırız. Önemli olan üretmek. Önemli olan teşvik etmek. Kayserimiz yumurtanın merkezi, yumurtacılığın merkezi. Bu açıdan ilgili firmalarımıza da teşekkür ediyoruz.

Kayseri'mizden başka şehirlere gönderilen yumurtaların da önemi, anlamlı olduğunu ve yekûn teşkil ettiğini biliyorum. Bunun yanında veterinerlik bağlamında gerekli aşılamayı, gerekli hizmetlerimizi bakanlığımızın iş birliğiyle yaptığımız bu çalışmayı hayata geçirerek herhangi bir sıkıntı olmamasını da önemsiyoruz.