Kayseri'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kayseri'de işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Giriş: 07.03.2024 - 21:52 Güncelleme: 07.03.2024 - 21:52
R.T. idaresindeki işçi servisi, Yavuz Mahallesi Nuryurt Caddesi ile Kozan Caddesi kesişiminde H.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yan yatan işçi servisindeki 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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