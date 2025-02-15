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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de hafif ticari araç ile iş makinesi çarpıştı: 2 ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Kayseri'de hafif ticari araç ile iş makinesi çarpıştı: 2 ağır yaralı

        Kayseri'de iş makinesiyle çarpışan hafif ticari araç hurdaya döndü. Feci kazada araçta bulunan 2 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 06:49 Güncelleme: 15.02.2025 - 06:52
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        Kayseri'de feci kaza: 2 ağır yaralı
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        Kayseri'de hafif ticari aracın iş makinesiyle çarpışması sonucu ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        H.D'nin kullandığı hafif ticari araç ile H.I. idaresindeki iş makinesi Kayseri-Malatya karayolunun 20. kilometresinde çarpıştı. AA'nın haberine göre; iş makinesi sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        HURDAYA DÖNEN ARAÇTA 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

        Hafif ticari araç sürücüsü H.D. ve araçtaki bir kişi çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sıkıştı. İtfaiye yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumun ağır olduğu öğrenildi.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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