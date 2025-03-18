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        Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

        İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 23 Şubat tarihinde gerçekleşti. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınav sonuçları duyurulacak. Kaymakamlık sınav sonucu sonrası mülakat sürecine başlanacak. Mülakatı tamamlayan adaylar ise İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilebilecek. Peki Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 17:27 Güncelleme: 18.03.2025 - 17:27
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        • 1

          Kaymakamlık sınav sonuçları belli oldu. Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Peki Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        • 2

          KAYMAKAMLIK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları 21 Mart'ta açıklanacak.

          Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

          Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

        • 3

          DEĞERLENDİRME

          100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacak.

          70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (65), 4 katı olan 260 aday mülakata katılmaya hak kazanacak.

          260. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacak.

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