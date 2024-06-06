Kayıp Nihal 3 kişinin gözü önünde öldürülmüş! - Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme'de bir cinayet daha çözüldü - Öne çıkan haberler | Son dakika haberleri

Kayıp Nihal 3 kişinin gözü önünde öldürülmüş! - Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme'de bir cinayet daha çözüldü - Öne çıkan haberler | Son dakika haberleri

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Endonezya uyruklu işitme engelli ‘Amanda’ isimli genç kadınla irtibata geçen Vazgeçme ekibi, korkunç gerçeğe ulaştı. Amanda, işaret diliyle yaptığı açıklamalarda Nihal’i ölürken canlı canlı gördüğünü itiraf etti.

SANİYE SANİYE İŞLENEN KORKUNÇ CİNAYET

Nihal’in sevgilisi Mehmet Muhammet’in, 10 Ekim günü Amanda’yı, Suriye uyruklu Ali’yi ve sevgilisi Başak’ı görüntülü arayarak Nihal’i öldürdüğü anları canlı canlı izlettiği ortaya çıktı. Amanda, işitme engelli Mehmet Muhammet’in, Nihal’i önce dövüp sonra göğsünden 3 ve karnının sağından (dalak bölgesinden) 4 yerinden bıçakladığını itiraf etti.

Amanda Nihal’in, bebeğini babası Muhammet’e vermek istemediğini ve Muhammet’in bu yönde kendisine baskı yaptığını da ifadelerine ekledi. MUHAMMET’İN SEVGİLİSİ BAŞAK GÖZALTINA ALINDI! REKLAM Ayrıca, Nihal’in öldürüldüğü anları canlı canlı gören isimlerden biri Mehmet Muhammet’in sevgilisi Başak, bugün Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Nihal’i öldürme talimatını Muhammet’e Başak’ın verdiği şüphesi üzerinde duruluyor. Başak’ın ilk ifadesinde ne dediği ise merak konusu. Öte yandan Nihal’in annesi Derya Yılmaz stüdyoya geldiği ilk günden bu yana dini nikahlısı ve kızının babası Mehmet Muhammet’i suçlamış, sevgilisi Başak’ın da bu cinayette parmağı olduğunu iddia etmişti.

Nihal’in cansız bedeni Antalya Serik Asayiş Büro ekipleri tarafından halen aranıyor. DİDEM ARSLAN YILMAZ BİR KAYBI DAHA BULDU! Hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de 25 Mayıs’ta Antalya’nın Serik ilçesinde kaybolan 15 Yaşındaki Mediha Özel aranıyordu. Saat 07:30’da babası ve annesi iş yerindeyken evden çıkıp bir daha geri dönmeyen Mediha’yı Didem Arslan Yılmaz buldu. Mediha’nın annesi Sevcan ve babası Serdal Özel, kızlarının sevgilisi Oğuz Yurt tarafından kaçırıldığını ve Oğuz’un ailesinin Mediha’yı sakladığını iddia etmişti.

15 YAŞINDAKİ MEDİHA, SEVGİLİSİNİN AMCASININ EVİNDE BULUNDU! Bugün Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Mediha’nın, sevgilisi Oğuz’un evine yakın bir yerde yaşayan amcası Levent’in evinde saklandığından şüphelenen ekipler o eve baskın düzenledi. Mediha, Levent’in evinde ortaya çıktı. Ekipler, genç kızı karakola götürerek ifadesini aldı. Mediha’nın ablasının genç kızı karakoldan alması bekleniyor. Mediha ifadesinde neler söyledi, genç kız kaçtı mı kaçırıldı mı? Tüm bu soruların cevabı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekranlara gelmeye devam edecek.