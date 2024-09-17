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        Kayıp kamyonu arıyorlar

        'Kayıp Kamyon' adlı sinema filmi, beyazperdeye kayıp bir kamyonu bulmak için yola çıkan bir dede - torunun hikâyesini

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 12:52 Güncelleme: 17.09.2024 - 12:52
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        Yapımı Sinehane imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda Ekrem Arslan’ın oturduğu ‘Kayıp Kamyon’; samimi, duygusal ve eğlenceli bir yolculuk hikâyesini beyazperdeye taşıyacak.

        18 Ekim’de sinema salonlarındaki yerini alacak olan, hikâyesi Ercan Uçar’a ait 'Kayıp Kamyon’un senaryosunu Kamuran Süner ve Ekrem Arslan birlikte kaleme aldı. Filmin yayınlanan keyifli fragmanı seyircileri şimdiden yolculuğa ortak etti.

        Kuşak çatışmalarını, kalplere dokunacak bir anlatımla beyaz perdeye getiren filmin kadrosunda Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Ülkü Hilal Çiftçi, Engin Hepileri, Gözde Çığacı yer alıyor.

        Kayıp bir kamyonu bulmak için yola çıkan bir dede - torunun hikâyesini anlatan filmde yol boyunca traji - komik olaylar yaşanırken iki farklı jenerasyonun çatışmalarıyla birlikte, birbirlerini anlama çabası da beyaz perdeye yansıyacak.

        Bir yol filmi olan Kayıp Kamyon’un konusu şöyle: Emekli bir zabıta memuru olan Vasıf, kızı ve damadını trafik kazasında kaybettikten sonra torunu Zeynep'e bakar. Zeynep, annesi ve babasını kaybettikten sonra iyice kendi içine dönmüş, dedesiyle samimiyetini yitirmiştir. Vasıf, ruhsatı kendisinin üzerinde olan eski kamyonunun 10 yıllık vergi borcu olduğunu öğrenir ve bu andan itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmaz.

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        #Kayıp Kamyon

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