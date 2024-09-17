Kayıp kamyonu arıyorlar

Yapımı Sinehane imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda Ekrem Arslan’ın oturduğu ‘Kayıp Kamyon’; samimi, duygusal ve eğlenceli bir yolculuk hikâyesini beyazperdeye taşıyacak.

18 Ekim’de sinema salonlarındaki yerini alacak olan, hikâyesi Ercan Uçar’a ait 'Kayıp Kamyon’un senaryosunu Kamuran Süner ve Ekrem Arslan birlikte kaleme aldı. Filmin yayınlanan keyifli fragmanı seyircileri şimdiden yolculuğa ortak etti.

Bir yol filmi olan Kayıp Kamyon’un konusu şöyle: Emekli bir zabıta memuru olan Vasıf, kızı ve damadını trafik kazasında kaybettikten sonra torunu Zeynep'e bakar. Zeynep, annesi ve babasını kaybettikten sonra iyice kendi içine dönmüş, dedesiyle samimiyetini yitirmiştir. Vasıf, ruhsatı kendisinin üzerinde olan eski kamyonunun 10 yıllık vergi borcu olduğunu öğrenir ve bu andan itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmaz.