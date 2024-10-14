Kayınvalidesi ile baldızını öldürdü! - Güncel haberler

Kayınvalidesi ile baldızını öldürdü! - Güncel haberler

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Olay, Balıkesir'de meydana geldi.

Balıkesir'de bir adam evi terk eden karısını geri döndürmek için sözde konuşmaya gitmişti.

Ama tartışma çıkınca dehşet saçtı.

Hem eşine hem onun ailesine bıçakla saldırdı.

Damat vahşetinde kayınvalide ve baldız hayatını kaybetti, eşi ve kayınpederi ise yaralandı.