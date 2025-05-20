Kayınpeder ve baldıza kezzaplı saldırı!

İstanbul'da olay, 17 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında Esenyurt'taki İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayşe Karslıoğlu (30), 3 yıl önce boşanma davası açtığı Hakan K.'den (34) iddiaya göre çalışmak istediği için ölüm tehditleri almaya başladı.

Saldırıda Zeki Yılmaz yüzünden, onu korumak için önüne geçen kızı Aycan Yılmaz ise kolundan yaralandı. Olayın ardından baba kız hastaneye giderek tedavi olduktan sonra sağlık raporu aldı. Emniyete giden baba ve kızı Hakan K.’den şikayetçi oldu.

Olayla ilgili konuşan Ayşe Karslıoğlu, "Ben Hakan K. ile 11 yıl evli kaldım. Hakan K. ile 5 yıldır ayrıyız. 2022 yılından beri süren bir boşanma davamız var. 9 Mayıs'ta davada karar çıktı. Kendisi sürtüşmeye girdiği için İstinaf Mahkemesine taşıdı. Bu süreç içerisinde ben Hakan K.'den sürekli tehdit, küfür ve hakaretlere maruz kalıyorum.

Sürekli şikayet ediyorum ve adliyelere gidip geliyorum ama kendisinden bir türlü kurtulamıyorum. Bir süredir yüzümü yakmakla tehdit ediyor; psikolojimi alt üst etmiş durumda. Ben ailemle yaşamaktayım. Ailemin evine gelip camda babamla konuşup onu oyalayıp dışarı çağırıyor. Babam ona güvenip dışarıya çıkmıyor. Babam dışarıya çıkmadığı için babamın yüzüne kezzap atıyor. Kız kardeşim siper oluyor o da kollarından yaralanıyor. Ben evde olsaydım o kezzap suyuyla benim yüzümü yakacaktı" dedi.

"ÖLMEDEN KURTULMAK İSTİYORUM"

Karslıoğlu, "Kendisi beni bu şekilde sürekli tehdit etmektedir. Onun yüzünden doğru dürüst işe gidip gelemiyorum. Bir yere çıkamıyorum, bu adam benim başıma bela olmuş kurtulamıyorum. Ben bundan boşanmak ve kurtulmak istiyorum. Tutuklanmasını istiyorum. Bana bir zarar vermeden kurtulmak istiyorum. Ben öldükten sonra kimsenin benim için bir şey yapmasını istemiyorum. Ben bu adamdan şu an kurtulmak istiyorum. Yoksa bu insandan ciddi zararlar göreceğim" diye konuştu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Poliste daha önceden 19 suç kaydı bulunan Hakan K., Sultanbeyli Fatih mahallesinde boş bir inşaatta yaşamına son vermek istedi. Hakan K. burada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkında adli işlem başlatılan şüpheli Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Büro Amirliğine teslim edildi. Hakan K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.