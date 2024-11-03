Kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 2 ağır yaralı
İstanbul Bayrampaşa'da yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. Sürücüye yardım etmek için yolda duran taksi ve otomobile ise, İETT otobüsü çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile taksi şoförü ağır yaralandı.
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Bayrampaşa'da Vatan Caddesi istikameti Sağmalcılar Metro durağı karşısında yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletle seyir halinde olan sürücü dengesini kaybederek düştü.
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Motosiklet sürücüsüne yardım etmek için duran taksi ve otomobile arkadan gelen İETT otobüsü çarptı.
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Kazada motosiklet sürücüsü ile taksi şoförü M.Ç. ağır yaralandı. 4 aracın karıştığı kazada ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri Ankara istikametinde 3 şeridi trafiğe kapattı.
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Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
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Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.