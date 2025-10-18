Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Kayalıköy Barajı'nda kritik seviye | Son dakika haberleri

        Edirne'nin su ihtiyacını karşılayan Kayalıköy'de su kritik seviye düştü

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne'nin su ihtiyacının karşılandığı Kırklareli'deki Kayalıköy Barajı'nda suyun kritik seviyeye düştüğünü açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 12:18 Güncelleme: 18.10.2025 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayalıköy Barajı'nda kritik seviye
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kentin su ihtiyacının karşılandığı Kırklareli'deki Kayalıköy Barajı'nda kalan su miktarının arıtma tesisine su sağlamayacak kadar azaldığını bildirdi.

        Bununla ilgili çalışma yaptıklarını aktaran Gencan, "Barajda kalan son su kütlesini özel ekipmanlarla kent şebekesine aktarabilmek için yüzer platform ve ek pompalar devreye alınmıştır" dedi.

        Normalde suyun altında olması gereken boruların suyun üzerinde kaldığını belirten Gencan, "Bu durum barajın geldiği kritik seviyeyi açıkça göstermektedir. Edirne Belediyesi olarak mevcut suyu en verimli şekilde değerlendirmek için tüm teknik imkanları kullanıyoruz. Hemşerilerimizden bu süreçte su tasarrufu konusunda duyarlılık bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #edirne haberleri
        #Kayalıköy Barajı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı
        Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı
        CANLI | Galatasaray'da Olağan Genel Kurul Toplantısı
        CANLI | Galatasaray'da Olağan Genel Kurul Toplantısı
        Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak
        Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk edecek
        Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk edecek
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Güldür Güldür geldiler
        Güldür Güldür geldiler
        Mantının 6 hali!
        Mantının 6 hali!
        SGK’ya ucuz borçlanma için son 2,5 ay
        SGK’ya ucuz borçlanma için son 2,5 ay
        Test sonuçları çıktı
        Test sonuçları çıktı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        DNA'mızda saklı sessiz tehlike
        DNA'mızda saklı sessiz tehlike
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        Habertürk Anasayfa