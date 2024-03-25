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        Haberler Gündem Kavga edecekken bir anda böyle sarıldılar - Güncel haberler

        Kavga edecekken bir anda böyle sarıldılar

        Kocaeli'de iki sürücünün kavga edeceği anda birden sarılarak gerginliğe son vermeleri etraftakilere derin bir nefes aldırdı. Kartepe ilçesinde kendisini fark etmeyen pikap sürücüsüne tepki gösteren diğer sürücü önce vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Motosikletli, pikap sürücüsünün hatasını anlayıp özür dilemesiyle yumuşadı. Tam kavga edecekken birbirlerine sarılan sürücülerin yüz gülümseten bu anları saniye saniye kask kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 19:14 Güncelleme: 25.03.2024 - 20:15
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        Trafikte ters köşe
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde motokurye kazadan kıl payı kurtularak, kendisini fark etmeyen pikap sürücüsüne tepki gösterdi. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışan motosikletli, pikap sürücüsünün hatasını anlayıp özür dilemesiyle yumuşadı. Tam kavga edecekken birbirlerine sarılan sürücülerin yüz gülümseten bu anları saniye saniye kask kamerasına yansıdı.

        Edinilen bilgiye göre, motokurye Hanifi Yarar, 3 gün önce arkadaşıyla birlikte iftara yetişmek için motosikletiyle yola çıktı. Hanifi Yarar seyir halinde olduğu sırada kendisini fark etmeyen sürücü idaresindeki pikap az daha kazaya sebebiyet veriyordu. Pikabın aniden sağa dönmesiyle kaza yapmaktan kıl payı kurtulan Yarar, motosikletten inerek sürücüye tepki gösterdi. Öfkelenen Yarar'ı çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Pikap sürücüsü ise hatasını anlayarak Yarar'dan özür diledi. Sakinleşen Hanifi Yarar'ın da sürücüden özür dilemesiyle mesele tatlıya bağlandı. Sarılan sürücüler, birbirlerinden helallik de istedi. Bu anlar saniye saniye kask kamerasına yansıdı.

        "TAM KAVGA EDECEK İKEN ORUÇLU OLDUĞUMUZ AKLIMIZA GELDİ"

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        Yaşananları anlatan Yarar, "İftara yetişmeye çalışıyordum. Bir sürücü hem telefonla görüşüyordu hem de aniden yolun ortasında durup sağa döndü. Zaten kendisini de hatasını anladı, özür diledi. Tam kavga edecekken ikimizin de oruçlu olduğu aklımıza geldi. Bir anda dokunuş oldu kalbime. Birbirimize sarıldık ve özür diledik, helallik aldık. Kavga da edebilirdik ama iyi ki olmadı" dedi.

        "YAŞADIĞIM TRAVMALARDAN DOLAYI ÖYLE TEPKİ VERDİM"

        Hanifi Yarar, 1 yıl önce kaza geçirdiğini belirterek, "Bu şekilde bir sürücünün yol ortasında durup aniden sağa dönmesinden dolayı bacaklarım 1 ay alçıda kaldı. O yüzden o kadar tepki verdim. Arkamda bir kişi daha vardı. Onun canı da bana emanet. Yaşadığım travmalardan dolayı öyle tepki verdim. Motosiklet sürücüleri beni çok iyi anlar" diye konuştu.

        "LÜTFEN BİZİ FARK EDİN"

        Sürücülere de uyarılarda bulunan Yarar, "Otomobil sürücüleri yağışlı havalarda lütfen motosikletin arkasına yapışmayın. En ufak kaygan zemin, dökülen yağ bizi yoldan çıkarabilir. Lütfen bizi fark edin. Bazı araçlar özellikle virajlardan dönerken arkamıza yapışıyor ve bizi paniğe sevk ediyor" ifadelerini kullandı.

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        #kocaeli
        #Hanifi Yarar
        #haberler
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