"HERKES ÖYLE OLMAK ZORUNDA DEĞİL"

Karın bölgesindeki şişlikle dikkat çeken Amerikalı şarkıcı için, "Herkes öyle olmak zorunda değil. Katy bu görüntüsüyle birçok hemcinsine güç verdi" yorumları yapıldı.

HAMİLE Mİ?

36 yaşındaki Katy Perry'nin karnının görüntüsü, ayrıca onun yeniden hamile olup olmadığı iddialarını da gündeme getirdi.