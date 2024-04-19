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        Haberler Gündem Güncel Konya'da katliam öncesindeki kavgada karar! - Son dakika haberleri

        Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü saldırıdan önceki kavgaya ilişkin yargılanan 8 sanığa ceza

        Konya'da aynı aileden 7 kişinin vahşice öldürüldüğü silahlı saldırıdan önce yaşanan kavgada yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili açılan ayrı davada 8 sanığa, 1 yıl 7 ay ile 5 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezası verildi. Karara tepki gösteren Dedeoğulları ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, sanıklara verilen cezaların yetersiz olduğunu ve hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 15:04 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:07
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        Katliam öncesindeki kavgada karar!
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        Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı öncesi taraflar arasında yaşanan kavgaya ilişkin yeniden yargılanan 8 sanığa, 1 yıl 7 ay ile 5 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

        AA'da yer alan habere göre Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden görülen davaya taraf avukatları ve Dedeoğulları ailesinin yakınları katıldı.

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        KARAR TEPKİ GÖSTERDİLER

        Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının dinlenilmesinin ardından Lütfi, Ali, Veli, Ali ve İbrahim Keleş ile Yahya, Ramazan ve Ali Çalık'ı 1 yıl 7 ay ile 5 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

        Karara tepki gösteren Dedeoğulları ailesinin avukatlarından Abdurrahman Karabulut, sanıklara verilen cezaların yetersiz olduğunu savunarak, hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

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        NE OLMUŞTU?

        Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin 30 Temmuz 2021'de öldürüldüğü olaydan yaklaşık 2,5 ay önce Dedeoğulları ve Keleş ailesi arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralanmış, olaya ilişkin 9 kişi hakkında çeşitli suçlamalarla dava açılmıştı.

        Sanıklara 2 yıl 9 ay ile 6 yıl 4 ay arasında çeşitli hapis cezaları verilen davada, mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tahliyesine karar vermişti.

        İtiraz üzerine dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesince incelenerek, verilen karar bozulmuştu.

        Fotoğraflar: DHA

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