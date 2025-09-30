Katkı ödülleri verilecek

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği; Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Kos Adası Belediyesi işbirliğiyle 3 - 8 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek Bodrum Uluslararası Film Festivali – BIFF, sinema sektörüne yönelik iki önemli etkinlik düzenliyor. Bu yıl 3 - 6 Ekim tarihleri arasında, Cinemarine salonlarında 13. kez yapılacak olan CineBodrum Sektör Zirvesi’nin yanı sıra Türkiye – Yunanistan Ortak Yapım Platformu’nun temellerinin atılacağı Türkiye - Yunanistan Sinema Buluşması 5 Ekim’de Kos Adası’nda organize edilecek. 4 Ekim’de CineBodrum kapsamında Türkiye Sinema Sektörüne Katkı Ödülleri de verilecek.

Bodrum’da 13 yıldır düzenlenen CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi, bu yıl uluslararası alana da açılıyor. Dağıtımcı ve sinema salonu işletmecileri başta olmak üzere sektörün önemli kişi ve kurumlarının bir araya geldiği, yeni sezon yapımlarının tanıtıldığı, sunum ve panellerin düzenlendiği, işbirliklerinin pekiştirildiği CineBodrum’da bu yıl uluslararası camiadan katılımcılar da yer alıyor. Cinemarine Salonlarında gerçekleşecek olan Zirve kapsamında, 3 - 6 Ekim tarihleri arasında sektörü yakından ilgilendiren bir dizi konu hakkında etkinlikler düzenlenecek.

Festivalin jüri üyesi; Elise Jalladeau, Europa Cinemas Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak 'Türk Sinema İşletmecileri Europa Cinemas Destek Programlarına Nasıl Katılır?' başlıklı bir sunum yapacak. Fransa’nın Bölge Görsel-İşitsel Ataşesi Florent Signifredi ve The Festival Agency satış acentası Festival ve Rezervasyon Müdürü Manon Artot 'Festivallerden Satışa' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek. CJ ENM Medya Film Yapım ve Dağıtım AŞ katılımıyla "Dağıtımcılar Mars'tan Sinemacılar Venüs'ten" ve Mars Media katılımıyla "Sinemada İhmal Edilen Gişe Dışı Gelirler" başlıklı sunumlar yapılacak. İki ülke arasındaki kültürel bağların güçlenmesi ve işbirliğinin sıkılaşması amacıyla başlatılacak Türkiye - Yunanistan Ortak Yapım Platformu, daha önce ortak yapımlara imza atan sinemacıların deneyimleri ışığında, iki ülkeden sinema kurumlarının ve sektör temsilcilerinin fikir ve önerileri doğrultusunda geliştirilecek. Türkiye - Yunanistan Ortak Yapım Platformu’nun temelini atmak üzere iki ülkenin en çok yaklaştığı coğrafi bölgelerden Kos Adasında, 5 Ekim tarihinde Türkiye - Yunanistan Sinema Buluşması arama konferansı niteliğinde bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek. Kos Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan bu toplantıya Türkiye’den Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT, Yunanistan’dan Yunan Film Merkezi (GFC) ve Selanik Uluslararası Film Festivali Agora temsilcileri, aralarında Biket İlhan, Tayfun Pirselimoğlu, Vildan Erşen, Nikolas Alavanos ve Konstantinos Koukoulikos’un da bulunduğu yapımcı ve yönetmenler katılacak. Türkiye - Yunanistan Sinema Buluşması’nın gelecek yıllarda, kademeli olarak ortak projeler ve yapım destek programları sunacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor.

'Filmler en keyifli sinemada seyredilir' mottosuyla Türkiye sinema sektörünü de odağına alan Bodrum Uluslararası Film Festivali; 2025 yılından itibaren Türkiye sinema sektöründeki başarıları görünür kılmak ve onurlandırmak amacıyla sektörün genellikle görünmeyen kahramanları olan 'Yılın Yapımcısı', 'Yılın Sinema Salonu İşletmecisi', 'Yılın Dağıtımcısı' ve 'Yılın İzleyicisi' kategorilerinde, dört farklı alanda sinema sektörüne katkı ödülleri vermeye başlıyor. Sinema sektörünün dağıtım, yapım, izlenme gibi yıllık verileri göz önüne alınarak CineBodrum Yürütme Kurulu tarafından belirlenen 2025 Sinema Sektörüne Katkı Ödülleri 4 Ekim akşamı Bodrum Kalesi’nde düzenlenecek olan açılış töreninde sahiplerini bulacak.