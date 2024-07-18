Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Katil 65, maktul 62 yaşında! Yasak aşk cinayeti iddiası | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Katil 65, maktul 62 yaşında! Cinayetin nedeni yasak aşk husumeti!

        Isparta'da, geçen yıl tartıştığı arkadaşı 62 yaşındaki Fikret Akar'ı tabancayla başından vurup öldüren 65 yaşındaki Ethem Yağcı tutuklu yargılandığı davada, "Kadın meselesi yüzünden aramız açıldı. Beni defalarca öldürmekle tehdit etmişti. Olay günü kahvehaneden çıkarken göz göze geldik. Elini beline götürünce silah çıkaracak sandım, ateş ettim. Ailesinden özür diliyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 14:37 Güncelleme: 18.07.2024 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Katil 65, maktul 62 yaşında! Cinayetin nedeni yasak aşk husumeti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Isparta'nın Uluborlu ilçesine bağlı Küçükkabaca köyünde, 15 Aralık 2023'te arkadaşı Fikret Akar'ı (62) kahvede tabancayla başından ateş ederek öldüren Ethem Yağcı'nın (65) 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılandığı davaya Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

        "KADIN MESELESİ YÜZÜNDEN ARAMIZ AÇILDI"

        Öldürülen Fikret Akar, 62 yaşındaydı.
        Öldürülen Fikret Akar, 62 yaşındaydı.

        DHA'da yer alan habere göre davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Ethem Yağcı ve yakınları ile olayda vefat eden Fikret Akar'ın eşi ile 4 çocuğu katıldı. Sanık Ethem Yağcı duruşmadaki ifadesinde cinayeti isteyerek işlemediğini, maktulle yıllar evvelinden çok samimi arkadaş olduklarını ancak kadın meselesi yüzünden aralarının açıldığını söyledi. Sanık Yağcı, savunmasını şöyle sürdürdü:

        YASAK AŞK NEDENİYLE 7 YIL KÖYE GİTMEMİŞ

        "1990'lı yılların başında Fikret'in yakını olan bir kadınla yaşadığım yasak ilişki yüzünden köyden ayrıldım ve 1997 yılına kadar köye gelmedim. O yıl geldiğimde Fikret ve yakınları beni kahvehaneye çağırdı, barıştık. 10 yıl kadar arkadaşlık ettik. Daha sonra Fikret ile bir akşam buluştuk.

        "BİR KADINLA YASAK İLİŞKİSİ VARDI"

        Köyde bir kadınla yasak ilişkisi vardı ve ben arkadaşı olunca anlatırdı. O akşam bana 'Senin kadınla münasebetin varmış, telefon ediyor konuşuyormuşsun' diyerek küfür etti. Arkamdan 5-6 el ateş etti, eve kaçtım. Bu olaydan sonra beni her gördüğü yerde tehdit ediyordu. Hatta 2023 yılı yaz aylarında üzerime 'patpat' dediğimiz aracı sürdü."

        "SİLAHI KURUP, GİZLEDİM"

        Fikret Akar.
        Fikret Akar.

        Arkadaş olduğu için için şikayetçi olmadığını anlatan Yağcı, "Olay günü kahvehaneye çıkmıştım. Yanımda her zaman silah taşırım ve kurması kolay olsun, diye horozu hep kalkık tutarım. Kahvehaneden cuma namazına yakın eve gitmek üzere kalktığımda balkonda Fikret Akar'ı gördüm. Göz göze geldik. Sandalyeye asılı montumu koluma aldım ve silahı kahvehane içerisinde kurup, gizledim.

        "AİLESİNDEN ÖZÜR DİLERİM"

        Kapıdan çıkarken yine göz göze geldiğimizde Fikret'in elini beline götürdüğünü görünce silahı ateşledim. Kaç el sıktığımı hatırlamıyorum. Şarjör boşalmış ve mekanizma açık kalmış. Atış konusunda iyiyimdir. Talim yapmıştım. Öldürme kastı ile evden çıkmadım. Öyle olsa oğluma devrettiğim ruhsatlı 14'lü tabancayı alırdım yanıma. Pişmanım ailesinden özür diliyorum" dedi.

        Mahkeme heyeti olayla ilgili dinlenmeyen tanığın zorla getirilerek dinlenmesi, tabancanın mahkeme heyeti huzurunda incelenmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ısparta
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emre 18 yaşındaydı! İstanbul'da dehşet kamerada!
        Emre 18 yaşındaydı! İstanbul'da dehşet kamerada!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        TFF, başkanını seçiyor
        TFF, başkanını seçiyor
        Korner direkli saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Korner direkli saldırıda istenen ceza belli oldu!
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        von der Leyen yeniden AB Komisyonu lideri
        von der Leyen yeniden AB Komisyonu lideri
        MB faiz kararı ne olacak?
        MB faiz kararı ne olacak?
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Kimseye imza vermedik"
        "Kimseye imza vermedik"
        28 kez bıçaklanıp öldürüldü! Eşi beraat etti! Yargıtay'dan flaş karar!
        28 kez bıçaklanıp öldürüldü! Eşi beraat etti! Yargıtay'dan flaş karar!
        "Bu kavga bitsin!"
        "Bu kavga bitsin!"
        Yıldız Sarayı, 100 yılın ardından ziyarete açılıyor
        Yıldız Sarayı, 100 yılın ardından ziyarete açılıyor
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        Joao Felix iddiası!
        Joao Felix iddiası!
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        EURO 2024 yorgunluğunu attı
        EURO 2024 yorgunluğunu attı
        Habertürk Anasayfa