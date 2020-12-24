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Katar, Bahreyn uçaklarının hava sahası ihlaline dair BM'ye resmi bildirimde bulundu

Katar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Bahreyn'e ait savaş uçaklarının hava sahasını ihlal ettiğine dair bilgilendirdiğini duyurdu.

24.12.2020 - 15:55 | Güncelleme: ABONE OL
Katar, Bahreyn uçaklarının hava sahası ihlaline dair BM'ye resmi bildirimde bulundu
AA

Katar resmi haber ajansına göre, BM Katar Daimi Temsilcisi Alya Ahmed bin Seyf Al Sani, BMGK ile BM Genel Sekreteri Guterres'e yolladığı mektubunda, Bahreyn'e ait 4 askeri uçağın 9 Aralık'ta Katar'ın karasuları üzerindeki hava sahasını ihlal ettiğine dair resmi bir bildirimde bulundu.

Sani mektubunda, Katar'ın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve güvenliğinin ihlali olarak bu adımları şiddetle kınadığını ifade etti.

Katar'ın herhangi bir ihlale cevap verme hakkını tam olarak saklı tutmakla beraber, sınırlarını ve ulusal güvenliğini savunmak için gerekli tedbirleri alma konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Al Sani, bunun Bahreyn uçaklarının gerçekleştirdiği ilk hava sahası ihlali olmadığını, bu durumun tekrarının Bahreyn'in uluslararası yükümlülükleri sessiz kalınamayacak şekilde ihmal ettiğinin işareti olduğunu aktardı.

Al Sani Bahreyn'i "sorumsuz ve kışkırtıcı" eylemlerden kaçınmaya ve uluslararası hukuka uymaya, BM'yi de uluslararası ve bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı korumak için bu ihlallere son vermek amacıyla gerekli adımları atmaya çağırdı.

- Körfez krizi

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmış, Kuveyt krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürütmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner, 2 Aralık'ta Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti. Görüşmede bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı bildirilmişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah da 4 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, bütün tarafların nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmelerin gerçekleştiğini duyurmuştu.

Katar ve Suudi Arabistan da Kuveyt'in açıklamasını olumlu karşılamıştı.

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