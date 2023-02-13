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Kastamonu'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı

Kastamonu'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek devrildi. Kazada yolcu otobüsünde bulunan 30 kişi yaralandı

Giriş: 13.02.2023 - 06:35 | Güncelleme: ABONE OL
Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
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İHA

Ankara'dan Sinop'a gitmek üzere hareket eden yolcu otobüsü, Kastamonu'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek devrildi. İHA'nın haberine göre; kazada 30 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan aldığı yolcuları Sinop'a getirmek üzere hareket eden Necati Kabak idaresindeki yolcu otobüsü, Kastamonu-Sinop karayolu Taşköprü ilçesi Çetmi Köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

YARALILAR BÖLGEDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Bulunduğu şeritten çıkıp karşı şeride geçerek devrilen yolcu otobüsünde bulunan 30 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere Taşköprü ve Kastamonu’daki diğer hastanelere kaldırıldı.

ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Kazanın ardından jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kaza sebebiyle Kastamonu-Sinop karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Öte yandan yolcu otobüsünün 37 yolcusu ile 3 personelinin olduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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