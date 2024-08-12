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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu'da tekne battı: 3 kişi kayboldu | Son dakika haberleri

        Kastamonu'da tekne battı: 3 kişi kayboldu

        Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında, içinde 6 kişinin olduğu tekne battı. Batan teknedeki 3 kişi kurtarılırken, kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 06:33 Güncelleme: 12.08.2024 - 06:53
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        Kastamonu'da tekne battı: 3 kişi kayboldu
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde dün teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

        Gideros Koyu'nun 2 mil açığında batan "Maviş" isimli teknedekilerin, kaptan Öztürk K, Ahmet Kaan K, Emrah Yasin B, Ayşenur G, Hülya M. ve Esmanur G. olduğu belirlendi.

        AA'nın haberine göre; balıkçı teknesindekiler tarafından kurtarılan Ahmet Kaan K, Emrah Yasin B. ve Ayşenur G'nin Cide Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

        Kaybolan tekne kaptanı Öztürk K, Hülya M. ile Esmanur G'nin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı, UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerince başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Kastamonu'nun Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açığında dün, içinde gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu yaklaşık 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne henüz belirlenemeyen nedenle batmıştı.

        Denizden gelen sesler üzerine yakındaki bir balıkçı teknesindekiler tarafından batan teknedeki 3 kişi kurtarılmış, kaybolan diğer 3 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #kastamonu
        #Cide
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