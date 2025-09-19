Habertürk
    Takipde Kalın!
        Kastamonu'da 8 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Güncel haberler

        Kastamonu'da 8 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 19:10 Güncelleme: 19.09.2025 - 19:10
        Kastamonu'da 8 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "Emniyet Mahrem Yapılanması" dosyası kapsamında verilen karar neticesinde haklarında 7 yıl 6 ay ile 6 yıl 3 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda emniyetten ihraç edilen FETÖ firarisi kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

        Çalışma sonucunda Kastamonu'da 5, Adıyaman, İzmir ve Kırıkkale'de birer hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #kastamonu
        #kastamonu haber
        #yerel haber
