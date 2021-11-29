4 kilo esrarla yakalandı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik narkotik köpeği "Ceku" eşliğinde operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında bir iş yeri ve ikamette gerçekleştirilen aramada 4 kilo 154 gram kubar esrar ve 103,88 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

AA'nın haberine göre; operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.