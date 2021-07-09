Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen genç oyuncunun gelecek sezon bitecek sözleşmesinin 2024-2025'in sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Evren Eren, geride kalan sezon Süper Lig'de 4 maçta forma giydi.