Kasım ara tatili ne zaman başlıyor? 2024-2025 MEB takvimi ile Kasım ara tatili tarihleri
Kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağı ile ilgili tarih araştırmaları devam ediyor. Öğrenciler ve öğretmenler, yılda iki kez Kasım ve Nisan aylarında hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapma fırsatı buluyor. Kasım ayına sayılı günler kalırken bu yılki ilk ara tatil tarihleri merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 takvimi ile ara tatil tarihleri belli olmuştu. Peki, kasım ara tatili ne zaman, okullarda 9 günlük tatil ne zaman başlayacak?
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Okullarda ilk ara tatil için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi, her yıl 15 gün tatilin yanı sıra iki kez de ara tatil yapıyor. Bu yılki kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağı öğrenciler ve velileri tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda araştırılan ‘’Kasım ara tatili ne zaman?’’ sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024-2025 takvimi ile yanıt buldu. Peki, Okullarda 9 günlük tatil ne zaman başlayacak?
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KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2024?
2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.
Buna göre, okullarda ilk ara tatil, 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak.
9 Eylül 2024 tarihinde başlayan birinci dönem, 17 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.
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9 GÜN TATİL YAPILACAK
Okullar, 8 Kasım Cuma günü kapanacak ve 18 Kasım Pazartesi günü açılacak.
Böylece öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplamda 9 günlük tatil yapacak.
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15 TATİL (SÖMESTR TATİLİ) NE ZAMAN 2024?
Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.
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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2025?
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak.
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NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN 2025?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.
Okullar 20 Haziran 2025 tarihinde kapanacak ve yaz tatili başlayacak.
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