Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam KASIM ARA TATİLİ TARİHLERİ 2024-2025: Kasım ara tatili ne zaman, okullarda 9 günlük tatil ne zaman başlayacak? İşte MEB ara tatil takvimi!

        Kasım ara tatili ne zaman başlıyor? 2024-2025 MEB takvimi ile Kasım ara tatili tarihleri

        Kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağı ile ilgili tarih araştırmaları devam ediyor. Öğrenciler ve öğretmenler, yılda iki kez Kasım ve Nisan aylarında hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapma fırsatı buluyor. Kasım ayına sayılı günler kalırken bu yılki ilk ara tatil tarihleri merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 takvimi ile ara tatil tarihleri belli olmuştu. Peki, kasım ara tatili ne zaman, okullarda 9 günlük tatil ne zaman başlayacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 08:57 Güncelleme: 25.10.2024 - 08:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Okullarda ilk ara tatil için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi, her yıl 15 gün tatilin yanı sıra iki kez de ara tatil yapıyor. Bu yılki kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağı öğrenciler ve velileri tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda araştırılan ‘’Kasım ara tatili ne zaman?’’ sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024-2025 takvimi ile yanıt buldu. Peki, Okullarda 9 günlük tatil ne zaman başlayacak?

        • 2

          KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2024?

          2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.

          Buna göre, okullarda ilk ara tatil, 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak.

          9 Eylül 2024 tarihinde başlayan birinci dönem, 17 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

        • 3

          9 GÜN TATİL YAPILACAK

          Okullar, 8 Kasım Cuma günü kapanacak ve 18 Kasım Pazartesi günü açılacak.

          Böylece öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplamda 9 günlük tatil yapacak.

        • 4

          15 TATİL (SÖMESTR TATİLİ) NE ZAMAN 2024?

          Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

        • 5

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2025?

          İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak.

        • 6

          NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN 2025?

          İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

          Okullar 20 Haziran 2025 tarihinde kapanacak ve yaz tatili başlayacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Prim arttı yurt dışı borçlanma azaldı
        Prim arttı yurt dışı borçlanma azaldı
        Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
        Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
        Kadıköy'de puanlar paylaşıldı!
        Kadıköy'de puanlar paylaşıldı!
        Beşiktaş 3 puana kanatlandı!
        Beşiktaş 3 puana kanatlandı!
        Engelli bakım merkezinde 9 yaşındaki çocuğu şiddet mi öldürdü?
        Engelli bakım merkezinde 9 yaşındaki çocuğu şiddet mi öldürdü?
        "Gallant ve Halevi İran'a saldırı planını onayladı"
        "Gallant ve Halevi İran'a saldırı planını onayladı"
        İstanbul'daki taksicilerden teröre karşı konvoy
        İstanbul'daki taksicilerden teröre karşı konvoy
        Karadeniz'de yağmur var, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Karadeniz'de yağmur var, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        CNN, İsrail'in “sivrisinek protokolü”nü anlattı
        CNN, İsrail'in “sivrisinek protokolü”nü anlattı
        Putin, BRICS'e davet listesi yayınlayacak
        Putin, BRICS'e davet listesi yayınlayacak
        Tofaş'a 'Rekabet' reddi!
        Tofaş'a 'Rekabet' reddi!
        Aleyna Çakır'ın ölümünde iddianame hazırlandı!
        Aleyna Çakır'ın ölümünde iddianame hazırlandı!
        Doğalgaz patladı! Bina mühürlendi
        Doğalgaz patladı! Bina mühürlendi
        Habertürk Anasayfa