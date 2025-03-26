Kasaplardaki tarihi geçmiş ürünler toplandı

Samsun'un İlkadım Belediyesi ile Tarım ve Orman İlkadım İlçe Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki kasaplarda gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirdi.

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Denetimler sırasında et ve tavuk ürünlerinin son tüketim tarihleri tek tek kontrol edildi. Yapılan incelemelerde, tüketim tarihi geçmiş ürünler tespit edilerek İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince toplanıp, el konulan ürünler imha edildi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, belediye ve Tarım ve Orman İlkadım İlçe Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği gıda denetimlerinde birinci önceliğin daima vatandaşın sağlığını korumak olduğunu belirtti.

Başkan Kurnaz, "Zabıta ekiplerimiz ve İlkadım İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemizde hizmet veren kasaplara yönelik son tüketim tarihi denetimi gerçekleştirdi. Bu denetimlerdeki amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşması ve satın aldığı ürünleri evlerinde gönül rahatlığıyla tüketmesidir. Yapılan ortak denetim neticesinde, son tüketim tarihi geçmiş et ve tavuk ürünlerine ekiplerimiz el koydu. Daha sonra ise bu ürünler imha edildi. Vatandaşlarımızın sağlığına yönelik ihlallere asla göz yummayacak, taviz vermeyeceğiz. Bu noktada denetimlerimizi sıkı bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.