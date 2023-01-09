Kartal'da dehşet! 2 genç kız evde ölü bulundu!

DHA

İstanbul Kartal Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katındaki dairede iki kadının cansız bedeni bulundu.

İKİ KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU Cansu Demirel, 30 yaşındaydı. DHA'da yer alan habere göre Dilara Gültay (23) ve Cansu Demirel'in (30) cansız bedenlerinin yanında, bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Mustafa P. (24) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

"KADINLARI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ" İDDİASI Dilara Gültay 23 yaşındaydı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken kadınların ölüm nedenleri henüz açıklanmadı. Polisin yaptığı ilk incelemede Mustafa P.'nin iki kadını öldürerek intihar girişiminde bulunduğunu tespit etti.

YAKINLARI KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU Noterde katiplik yapan Dilara Gültay ile elektronik firmasında çalışan Cansu Demirel'in yakınlarının dün kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. EVDE ŞİZOFRENİ İLAÇLARI BULUNDU Bir restoranda çalışan Mustafa P.'nin kasten yaralama suçundan sabıkası olduğu belirtilirken evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, fare zehiri, şizofreni ilaçları ve şırınga bulundu. SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR Dilara Gültay'ın cansız bedeninin banyoda, boğazında kesikler olan Cansu Demirel'in cansız bedeninin ise oturma odasında bulunduğu kaydedildi. Kan donduran olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberi Hazırlayan : Ayla Öztürk