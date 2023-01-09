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Kartal’da 2 genç kız evde ölü bulundu

İstanbul Kartal’da 2 genç kız, 23 yaşındaki Dilara Gültay ve arkadaşı 30 yaşındaki Cansu Demirel bir evde ölü bulundu. Mustafa P., ise bilekleri kesilmiş halde hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor

Giriş: 09.01.2023 - 13:55 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Kartal'da dehşet! 2 genç kız evde ölü bulundu!
Kartal'da dehşet! 2 genç kız evde ölü bulundu!
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DHA

İstanbul Kartal Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katındaki dairede iki kadının cansız bedeni bulundu.

İKİ KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Cansu Demirel, 30 yaşındaydı.
Cansu Demirel, 30 yaşındaydı.

DHA'da yer alan habere göre Dilara Gültay (23) ve Cansu Demirel'in (30) cansız bedenlerinin yanında, bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Mustafa P. (24) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

"KADINLARI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ" İDDİASI

Dilara G&uuml;ltay 23 yaşındaydı.
Dilara Gültay 23 yaşındaydı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken kadınların ölüm nedenleri henüz açıklanmadı. Polisin yaptığı ilk incelemede Mustafa P.'nin iki kadını öldürerek intihar girişiminde bulunduğunu tespit etti.

YAKINLARI KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU

Noterde katiplik yapan Dilara Gültay ile elektronik firmasında çalışan Cansu Demirel'in yakınlarının dün kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

EVDE ŞİZOFRENİ İLAÇLARI BULUNDU

Bir restoranda çalışan Mustafa P.'nin kasten yaralama suçundan sabıkası olduğu belirtilirken evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, fare zehiri, şizofreni ilaçları ve şırınga bulundu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Dilara Gültay'ın cansız bedeninin banyoda, boğazında kesikler olan Cansu Demirel'in cansız bedeninin ise oturma odasında bulunduğu kaydedildi. Kan donduran olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberi Hazırlayan : Ayla Öztürk
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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