Karsu Dönmez bekarlığa veda partisi yaptı
2022'nin eylül ayında Hollandalı sevgilisi Mike Schrama'nın evlenme teklifi kabul eden müzisyen Karsu, bekarlığa veda partisi düzenledi
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Yaşamını Hollanda'da sürdüren Karsu Dönmez, Mike Schrama ile nikâh masasına oturmak için gün sayıyor.
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Büyük heyecan yaşayan şarkıcı, sevdikleriyle bir araya gelip bekarlığa veda partisi yaptı.
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Karsu, "Şimdiye kadarki en iyi bekar için teşekkürler" ifadelerini kullanarak bekarlığa veda partisinden birçok fotoğraf paylaştı.
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Ünlü müzisyen, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Mike Schrama’dan iki yıl önce Antakya'da evlilik teklifi almıştı.