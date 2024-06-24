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        Haberler Magazin Karsu Dönmez bekarlığa veda partisi yaptı - Magazin haberleri

        Karsu Dönmez bekarlığa veda partisi yaptı

        2022'nin eylül ayında Hollandalı sevgilisi Mike Schrama'nın evlenme teklifi kabul eden müzisyen Karsu, bekarlığa veda partisi düzenledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 16:55 Güncelleme: 24.06.2024 - 16:55
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          Yaşamını Hollanda'da sürdüren Karsu Dönmez, Mike Schrama ile nikâh masasına oturmak için gün sayıyor.

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          Büyük heyecan yaşayan şarkıcı, sevdikleriyle bir araya gelip bekarlığa veda partisi yaptı.

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          Karsu, "Şimdiye kadarki en iyi bekar için teşekkürler" ifadelerini kullanarak bekarlığa veda partisinden birçok fotoğraf paylaştı.

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          Ünlü müzisyen, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Mike Schrama’dan iki yıl önce Antakya'da evlilik teklifi almıştı.

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