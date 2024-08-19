Karslı 13 dağcı, Cilo Dağı'nın zirvesine tırmandı, Türk bayrağı açtı
Kars Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (KARSDAK) üyesi 13 dağcı, Hakkari'deki 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'nın zirvesine tırmanıp, Türk bayrağı açtı
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Kars Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (KARSDAK) üyesi 13 dağcı, Hakkari'deki 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'nın zirvesine tırmanmak için geçen cuma gecesi yola çıktı.
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Cumartesi sabah saatlerinde Hakkari'deki Serpel Yaylası’na ulaşan ve burada bir süre kamp yapan dağcılar, 3 rehber eşliğinde tırmanışa başladı.
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KARSDAK Başkanı Özfer Koçak'ın başkanlık ettiği grup, pazar günü saat 07.30 sıralarında 4 bin 135 metre yüksekliğindeki Cilo Dağı’nın zirvesine ulaştı.
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Buzul gölleri ve yaylaları geçerek zirve yapan dağcılar, hatıra fotoğrafı çekildi, Türk Bayrağı açtı.
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Bir süre zirvede fotoğraf çekilen dağcılar, daha sonra inişi gerçekleştirerek Kars'a döndü.
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Zirvede açıklama yapan KARSDAK Başkanı Özfer Koçak, cumartesi günü başladıkları tırmanışa 13 sporcunun katıldığını ve 3 rehber eşliğinde başarılı bir şekilde zirveye ulaştıklarını belirtti.
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