Karşıyaka Token satışları başladı

Türkiye’nin en köklü spor kulüplerinden Karşıyaka, kripto parasına kavuştu… Karşıyaka Spor Kulübü ve Bitci Teknoloji iş birliğinde hayata geçirilen taraftar token projesi Karşıyaka Token için satış süreci resmen başladı. Bugünden itibaren tüm taraftarlar Bitci.com ve Karşıyaka S.K. aplikasyonu üzerinden, 0,30 TL’lik avantajlı ön satış fiyatıyla söz konusu token’ları satın alabilecek. Söz konusu token’ların satışı Karşıyaka Spor Kulübü için önemli bir gelir kaynağı olacak.

10 MİLYON ADET SATIŞTA

Bitci Teknoloji’nin yerli blockchain platformu Bitci Chain üzerinde çalışacak Karşıyaka Token’ların toplam sayısı 355 milyon 1 adet. Bu token’lardan 10 milyon adedi 19 Aralık’ta satışa sürüldü. Kalan token’lar ise ilerleyen dönemde yeniden satışa sunulabilecek ya da farklı kampanyalar için kullanılabilecek.

TARAFTARLARA NE FAYDA SAĞLAYACAK?

Söz konusu iş birliği kapsamında, Bitci Teknoloji tarafından özel olarak tasarlanan Karşıyaka S.K. aplikasyonu da tamamlandı. iOS ve Android uyumlu aplikasyon App Store ve Google Store mağazalarından indirilebiliyor. Söz konusu uygulama aracılığıyla, taraftarlar Karşıyaka Spor Kulübü ile ilgili son dakika haberlerine ve özel içeriklere erişebilecek, farklı spor dallarıyla ilgili maç sonuçlarına ulaşabilecek. Ayrıca Karşıyaka Token alımlarını da yine bu aplikasyon üzerinden gerçekleştirebilecek taraftarlar, bununla birlikte cüzdanlarındaki tokenları kullanarak anketlere katılabilecek ev böylece kulüp kararlarında söz sahibi olabilecek. Karşıyaka Token’lar önümüzdeki dönemde de Bitci Pay anlaşmalı iş yerleri ve Karşıyaka Store’larda yapılacak alışverişlerde de kullanılabilecek. Son olarak söz konusu token’ların Bitci.com üzerinden işlem görmeye başlamasıyla birlikte, diledikleri zaman bu token’ları alıp satabilecekler.