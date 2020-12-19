Karşıyaka Token satışları başladı

Türkiye’nin en köklü spor kulüplerinden Karşıyaka, kripto parasına kavuştu… Karşıyaka Spor Kulübü ve Bitci Teknoloji iş birliğinde hayata geçirilen taraftar token projesi Karşıyaka Token için satış süreci resmen başladı. Bugünden itibaren tüm taraftarlar Bitci.com ve Karşıyaka S.K. aplikasyonu üzerinden, 0,30 TL’lik avantajlı ön satış fiyatıyla söz konusu token’ları satın alabilecek. Söz konusu token’ların satışı Karşıyaka Spor Kulübü için önemli bir gelir kaynağı olacak.
10 MİLYON ADET SATIŞTA
Bitci Teknoloji’nin yerli blockchain platformu Bitci Chain üzerinde çalışacak Karşıyaka Token’ların toplam sayısı 355 milyon 1 adet. Bu token’lardan 10 milyon adedi 19 Aralık’ta satışa sürüldü. Kalan token’lar ise ilerleyen dönemde yeniden satışa sunulabilecek ya da farklı kampanyalar için kullanılabilecek.
TARAFTARLARA NE FAYDA SAĞLAYACAK?
Söz konusu iş birliği kapsamında, Bitci Teknoloji tarafından özel olarak tasarlanan Karşıyaka S.K. aplikasyonu da tamamlandı. iOS ve Android uyumlu aplikasyon App Store ve Google Store mağazalarından indirilebiliyor. Söz konusu uygulama aracılığıyla, taraftarlar Karşıyaka Spor Kulübü ile ilgili son dakika haberlerine ve özel içeriklere erişebilecek, farklı spor dallarıyla ilgili maç sonuçlarına ulaşabilecek. Ayrıca Karşıyaka Token alımlarını da yine bu aplikasyon üzerinden gerçekleştirebilecek taraftarlar, bununla birlikte cüzdanlarındaki tokenları kullanarak anketlere katılabilecek ev böylece kulüp kararlarında söz sahibi olabilecek. Karşıyaka Token’lar önümüzdeki dönemde de Bitci Pay anlaşmalı iş yerleri ve Karşıyaka Store’larda yapılacak alışverişlerde de kullanılabilecek. Son olarak söz konusu token’ların Bitci.com üzerinden işlem görmeye başlamasıyla birlikte, diledikleri zaman bu token’ları alıp satabilecekler.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!