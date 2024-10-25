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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kars haberleri: Makadındaki 94 parça uyuşturucu cerrahi müdahale ile çıktı | Son dakika haberleri

        Makadındaki 94 parça uyuşturucu cerrahi müdahale ile çıktı!

        Kars'ta, uyuşturucu kuryesi İranlı kadının makadından, 94 parça halinde toplam 550.63 gram uyuşturucu çıktı. Uyuşturucu kuryeliği yapan kadın tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 08:38 Güncelleme: 25.10.2024 - 09:34
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        Makadındaki uyuşturucu cerrahi müdahale ile çıktı!
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        Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uluslararası uyuşturucu madde kuryeliği yapan Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh’in Kars’a geleceği yönünde bilgi aldı.

        OTOBÜSTE GÖZALTINA ALINDI

        İHA'da yer alan habere göre bunun üzerine harekete geçen narkotik ekipleri Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh’in de içerisinde yolcu olarak bulunduğu ve Iğdır-Trabzon seferini yapan otobüse operasyon düzenledi.

        94 PARÇA, 550 GRAM UYUŞTURUCU

        Otobüste gözaltına Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh’in yapılan iç beden muayenesinde makadında cisim olduğu tespit edildi. Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh’in makadına saklanmış bir şekilde 94 parça 550.63 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi cerrahi müdahaleyle çıkarıldı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Gözaltına alınan Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh, İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #kars
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