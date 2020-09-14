İlk olarak 14 Ekim 2007'de E! kanalında yayınlanan reality show programı, genellikle düzensiz olan ev halkına ait yaşamlarını kayıt altına aldıran Kim Kardashian ile onun renkli ve karışık ailesini konu alıyordu.

Kris Jenner, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Khloe Kardashian ve Kourtney Kardashian’ın günlük hayatını konu eden program için, Hollywood'un ünlü ailesi 2017'de kanalla 150 milyon dolarlık anlaşma yapmıştı.



Anne Kris Jenner’ın pazarlık yetenekleri sayesinde anlaşma, televizyon tarihindeki en yüksek kazançlı reality show programı sözleşmesi olarak tarihe geçmişti.