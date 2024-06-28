Karaya oturan kuru yük gemisi için harekete geçildi

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'dan Tunus'a seyir halindeyken Yeşilköy önlerinde demirledikten sonra karaya oturan Lady Ayana isimli 169 metre boyundaki buğday yüklü kuru yük gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuz ve Kurtarma-10 römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi." ifadelerine yer verildi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.