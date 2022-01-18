Bir ülkenin başkenti değişiyor

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Endonezya Meclisi Sözcüsü Puan Maharani, ülkenin başkentinin Cakarta'dan Kalimantan'daki Borneo'ya taşınmasının Meclis tarafından onaylandığını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre yeni başkente nasıl fon aktarılacağı ve yönetileceği ile ilgili çalışmaların ise sürdüğü ifade edildi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ise ülkenin başkentinin yeni adının ise Nusantara olacağını duyurdu.

ENDONEZYA'NIN BAŞKENTİNİN DEĞİŞMESİ KARARI

Cakarta'da son yıllarda nüfusun giderek artması, altyapının geliştirilememesi, hava kirliliği, trafik ve temiz su sorununun yanı sıra kentin hızla su seviyesinin altına inmeye devam etmesi taşınmanın başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Yeni başkent için yaklaşık 33 milyar dolar harcanması öngörülürken, ilk taşınma işleminin de 2024 yılında başlaması planlanıyor.