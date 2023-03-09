'Karagöz Çiftlik Bekçisi' Hatay'da

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı yardım faaliyetlerinin yanı sıra çocuklar ve kadınlar öncelikli olmak üzere sanatsal etkinliklerini deprem bölgesine taşıyor.

Bu çerçevede önceki gün Hatay’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde İstanbul Şehir Tiyatroları sanatın iyileştirici gücünden yararlanmak için 'Karagöz Çiftlik Bekçisi' isimli çocuk oyununu çocuklarla buluşturdu. Büyük ilgi gören oyun sonrası her çocuğa Karagöz Hacivat tasvirleri hediye edildi.

İBB Şehir Tiyatroları, atölyelerinde dikilen giysilerden, acil ihtiyaç malzemelerinin (hijyen malzemeleri, ilaç vs…) teminine kadar bu alanda oyuncusu, teknik ekibi ve bütün çalışanlarıyla yardım çalışmalarına devam ediyor. Çocuk Eğitim Birimi öğrencilerinin başlattığı Çocuklar El Ele Hediyeler Umuda ve Kardeşliğe başlığıyla duyurduğu mektup arkadaşlığı, hediye oyuncak ve kitap kampanyası da devam ediyor. Kampanya çerçevesinde haftanın her günü saat 22.00’ye kadar hediye kitap ve oyuncaklar İBB Şehir Tiyatroları sahnelerine bırakılabilecek.

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