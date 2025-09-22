Karaf'tan 'Seyre Dursun Aşk'
Karaf, Murat Coşgun'un yorumu ve Fatih Ahıskalı'nın düzenlemesiyle 'Seyre Dursun Aşk'ı tüm dijital platformlarda yayınladı
Türk müziğine hızlı bir giriş yapan başarılı Karaf, Aşk ve Ötesi adlı yeni projesinin ikinci şarkısı 'Seyre Dursun Aşk'la sevenleriyle buluştu..png
Sözlerine Gülşen’in, söz ve müziğine Gülşen ve Ozan Çolakoğlu'nun imza attığı şarkının yeniden düzenlemesini grubun kurucusu Fatih Ahıskalı yaptı..png
Gülşen'in 2012 yılında seslendirdiği şarkı, gruba yeni katılan Murat Coşgun’un güçlü yorumuyla yeniden hayat buldu. Fatih Ahıskalı, Murat Coşgun ve Göktuğ Varyozdöken’den oluşan grup, yeni şarkıları 'Seyre Dursun Aşk'la tüm dijital platformlarda yerini aldı..png