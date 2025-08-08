Karabük'te yangının enerjisi yine arttı!

Karabük'te 21 saat önce başlayan ve ekiplerin müdahalesiyle enerjisi düşürülen orman yangını rüzgârın etkisiyle yeniden etkili olmaya başladı.

İHA'nın haberine göre Arıcak Köyü mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangına hem havadan hem karadan müdahaleler sürüyor.

Arazinin sarp ve engebeli olması olması ekiplerin işini zorlaştırırken iş makineleri ile arazözlere yol açma çalışmaları devam ediyor.

Enerjisi kırılan yangında alevler zaman zaman rüzgar nedeniyle yeniden etkili oluyor.

Fotoğraflar: AA