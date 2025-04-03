Karabük'te TIR'la otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

Karabük'ten Ankara istikametine seyreden Seyit Hamza Y. (28) idaresindeki TIR ile Aziz Uluışık'ın kullandığı otomobil, Karabük Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil refüje savruldu.

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, otomobilde bulunan Esra (45), Berfin (24) ve Kübra Uluışıkın (35) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Aziz Uluışık (53) ve Feride Uluışık (65) Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aziz Uluışık, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Üç kişinin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Bu arada, kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.